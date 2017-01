Vodič zramoval všetko, čo mu prišlo do cesty. Pomôžte ho násť

V utorok po 14.00 hodine v Žiline na Závodskej ceste došlo ku kuriórnej dopravnej nehode. Doposiaľ neznámy vodič viedol motorové vozidlo Volkswagen Golf s evidenčným číslom ZA 156 GP, šedej metalízy tak, že narazil do Peugeotu a ešte aj do zaparkovaného Volva. To mu však nestačilo.

Po dopravnej nehode nezastal a pokračoval v jazde smerom na Rondel, kde narazil ešte do trolejbusu. Odtiaľ pokračoval v jazde nezisteným smerom. Na Jánošíkovej ulici narazil do zaparkovanej škodovky. Ani tu neznámy vodič nezastavil, pokračoval v jazde. Počas pátrania polícia motorové vozidlo, ktorým neznámy na svojej ceste typu "neriadená strela" vrazil do všetkého, čo mu prišlo do cesty. Stálo v Žiline na Bratislavskej ulici. Bolo však prázdne, vodič stihol ujsť.L en zázrakom pri svojom vyčíňaní za volantom nikoho nezranil.