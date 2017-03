Šokujúce ráno v Trnave: Muž sa pokúsil zavraždiť 46-ročnú Adrianu, neuveríte, kde ho našli!

Adriana V. (45) po útoku muža utrpela bodné poranenia a so zraneniami bola prevezená do trnavskej nemocnice. "Po príchode záchranárov bola žena ošetrená a transportovaná do nemocnice v Trnave," povedal hovorca záchranárov Boris Chmel.

Podľa jeho slov, 46-ročná žena mala poranené brucho a driek, bola však pri vedomí.

Polícia vyšetruje pokus vraždy, ku ktorej došlo dnes ráno v byte na Ulici Generála Goliána na sídlisku Linčianska v Trnave. Po útočníkovi vyhlásila polícia pátranie a krátko pred 7.00 hodinou ráno policajti zadržali podozrivého muža v neďalekom nákupnom centre!

"Vyšetrovateľ s ním vykonáva v týchto chvíľach procesné úkony. Okolnosti ako aj motív konania sú predmetom vyšetrovania," uviedla krajská trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

V zmysle zákona hrozí za pokus vraždy trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.