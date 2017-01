Šokujúci zvrat v únose Hlohovčanky Andrey. Na scénu vstupuje záhadný muž v šiltovke!

Fotografiu podozrivého získala televízia Markíza. Svedkovia videli podozrivého muža v tmavej vetrovke, zelených nohaviciach a šiltovke v okolí materskej školy siedmeho decembra, šesť dní pred zmiznutím mladej matky dvoch detí. Celoštátne pátranie po žene, ktorá je nezvestná od 13. decembra, tak teraz možno naberie nový smer.

Hlavným podozrivým v prípade je manžel unesenej Marián Vlček, ktorého elitná jednotka zadržala v penzióne na Orave týždeň po zmiznutí Andrey. Miroslav je obvinený zo spáchania zločinu pozbavenia osobnej slobody formou účastníctva. Znamená to, že za zmiznutím bývalej manželky, ktorú uniesli dvaja muži pred týždňom v utorok spred škôlky v Hlohovci, by mal byť práve on. Vlček to však popiera.



Z predchádzajúcej väzby, kam sa dostal za podvody, ho pustili 2. novembra minulého roka. Mnohí tvrdia, že nebyť toho, že sa Vlček dostal von na kauciu, mohla byť jeho exmanželka doma s malými synčekmi. Súd však akékoľvek pochybenie odmieta.

Zmizla ďalšia žena

V Hlohovci navyše polícia pátra od 2. januára aj po nezvestnej Eve Joštovej (35). "Zdanlivý vek nezvestnej ženy je 35 rokov, má štíhlu a vzpriamenú postavu, zelenohnedé oči a stredne dlhé, rovné blond vlasy. Na bruchu má tetovanie motýľa," píše sa na stránke ministerstva vnútra, kde zverejňujú pátrania po osobách.