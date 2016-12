Súd so ženou, ktorá šoférovala opitá a narazila do Mišky: Jej chladnokrvné správanie nepochopíte!

Hneď v úvode hlavného pojednávania obhajkyňa obvinenej predložila súdu súhlas klientky, aby sa pojednávalo v jej neprítomnosti. Zároveň doručila predsedovi senátu potvrdenie o jej práceneschopnosti. Prokurátor sa k ospravedlneniu nevyjadroval, zato obhajkyňa siahodlho vysvetľovala, že účasť jej klientky na pojednávaní je iba jej právo, nie povinnosť.

Rodina prišla v čiernom

Príbuzní nebohej Mišky († 20) ticho počúvali. Keďže ešte neprešiel rok od smrti ich milovaného dievčaťa, všetci boli oblečení v čiernom. Okrem otca Michala a mamy Marianny prišli na pojednávanie aj starí rodičia, strýko a teta nebohej. Miškina mama s babičkou sa neubránili slzám, keď prokurátor v rámci odôvodnenia spomenul hrozné detaily nehody a následne príčiny, ktoré spôsobili smrť mladého dievčaťa.

Okrem alkoholu aj lieky

Keďže vodička sa na súd nedostavila, prečítali jej výpoveď z prípravného konania. „V osudný deň som varila polievku, popritom som popíjala. Vypila som tri poháriky 40–percentnej vodky. Dva dni som nejedla, možno aj toto zosilnilo účinky alkoholu. Nepamätám si, ako som sadla do auta, ani kam som chcela ísť. Prebrala som sa, až keď ma záchranári nakladali do sanitky,“ vypovedala pred časom Miroslava. Spomenula aj aj zvláštnu "historku" o liekoch. Manžel Krisztián jej na druhý deň pri návšteve v nemocnici povedal, že mu niekto zobral 4 tablety diazepamu. "Najprv som si myslela, že ich potrebovala moja matka, ktorá má kľúče od bytu. Nepotvrdilo sa to. Vychádza mi preto, že som ich užila ja, ale kedy, nespomínam si!" Zároveň vo výpovedi vyslovila ľútosť nad tým čo sa stalo.

Išla za priateľom

Súd vypočul aj Miškinho otca. „Dcéra v ten osudný deň relaxovala doma. Telefonovala so sestrou Dominikou, neskôr s priateľom. Práve na ceste za ním došlo k tragickej nehode,“ rozprával tichým hlasom utrápený muž, ktorý pripomenul, že Miroslava, ani nikto z jej rodiny ho po tragédii nekontaktovali, a ani sa neospravedlnili.

Keďže prokurátor nesúhlasil s prečítaním výpovedí ďalších predvolaných svedkov z prípravného konania, ale žiadal osobný výsluch, sudca pojednávanie odročil.

Osudný 29. máj

Nehoda sa stala medzi obcami Vojčice a Horovce v okrese Trebišov. Polícia pre výstrahu vtedy zverejnila aj video, na ktorom je vidieť, ako vozidlo riadené 31-ročnou Trebišovčankou viackrát prechádza z jedného kraja cesty na druhý do protismeru. V mierne pravotočivej zákrute napokon čelne narazí do protiidúceho auta, v ktorom sedela Miška († 20). Tá bola na mieste mŕtva. Policajti Miroslave namerali 2,55 promile alkoholu. Ak jej dokážu vinu, v base môže stráviť 4 až 10 rokov.

