Toto nevymyslíte ani po litri vína: Vrazili do seba matka s dcérou. Dôvod vás šokuje!

Očná lekárka Beáta P. (61) a jej dcéra Beáta P. (34) vpálili do seba prechádzajúc z ulice Kollárovú na Obrancov mieru. Staršia narazila do mladšej, zdemolovali obe autá. Našťastie, odniesli si to iba plechy nikomu sa nič nestalo.

No policajtov prechádzal zrak, keď prišli na miesto nehody. Obe ženy boli riadne ožraté. Staršia nafúkala cez 1,6 promile a mladšia dokonca cez 1,8 promile.

Obmedzili ich na slobode, predviedli na policajné oddelenie a požiadali prokurátora o ich vzatie do väzby. Ten rozhodne, či noc strávia v policajnej cele. “Po procesných úkonoch im bude vznesené obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky,” informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Ak ženy prokurátor vezme do väzby, súd o nich bude rozhodovať v superrýchlom konaní.