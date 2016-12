Tragická havária na mieste, kde by to nik nečakal: Ani tu nie ste v bezpečí!

Dopravnú nehodu zapríčinil 55-ročný vodič nákladného motorového vozidla Volvo s návesom z okresu Čadca, ktorý ho viedol v smere z Ladomerskej Viesky do Hliníka nad Hronom. „Pri Lehôtke pod Brehmi minul privádzač na rýchlostnú cestu R1, kam mal v úmysle odbočiť. V snahe vrátiť sa k nemu naspäť približne po 0,7 kilometri, sa začal s vozidlom otáčať cez odpočívadlo v pravo pri ceste a vchádzať naspäť na cestu,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa z Banskej Bystrice Mária Faltániová. Vodič sa v snahe vrátiť k privádzaču začal s vozidlom otáčať cez odpočívadlo.

V tom čase však v smere od Ladomerskej Viesky na Hliník nad Hronom viedol osobný automobil 59-ročný vodič zo Žiaru nad Hronom. „Tomuto vozidlu vodič kamióna návesom vytvoril prekážku, cez celú šírku jazdného pruhu a časť odpočívadla, do ktorej vodič vozidla Ford vo svojom jazdnom pruhu čelne narazil,“ dodala hovorkyňa. Pri nehode utrpel vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol. Rovnako sa vo vozidle zranili dve spolujazdkyne, pričom 83-ročná žena z Hliníka nad Hronom bola so zraneniami prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici, kde zraneniam podľahla. Ďalšia, 62-ročná žena z vozidla utrpela zranenia, z ktorých sa bude liečiť mesiac. „Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví a prečin usmrtenie. Do vyšetrovania bude pribratý aj znalec s odboru cestnej dopravy, miera zavinenia dopravnej nehody a príčina sú v štádiu vyšetrovania,“ povedala hovorkyňa na záver.