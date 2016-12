Annu († 55) vrah dobodal a zapálil: Syn tuší, čo by mohlo byť za matkinou brutálnou smrťou

„Takto človek nemá zomrieť. To musel urobiť niekto opitý asociál. Počul som, že keď si trošku vypila, takýto ľudia za ňou chodili. Čakal som, že sa niečo také raz stane. Keď vám chýba spoločnosť, k pivu si sadnete s hocikým. Toto nebola vražda pre peniaze alebo majetok. Niekto to musel urobiť v amoku, keď mal absťák. Nejaký primitív. Žena alebo muž, neviem... Škoda slov, už sa to nedá vrátiť späť,“ hovorí zdrvene Tibor a trasúcimi rukami si pripaľuje cigaretu.

Bola to dobráčka

Ako dodáva, mama sa mu nesťažovala, že by ju niekto ohrozoval. „Je mi to veľmi ľúto, nikomu nič zlé neurobila. Naposledy som ju videla v piatok, keď sa vracala od chorej mamy zo Šale, ktorú zvykla opatrovať,“ hovorí predavačka v obchode s potravina neďaleko domu hrôzy.

Ľudia v obci majú strach. „Pokým vraha nechytia, nebudeme sa cítiť bezpečne. Veď to mohol byť aj niekto z dediny,“ hovoria ľudia z ulice. „To je hrozné, čo sa tu deje. Minule chceli jednu znásilniť, v susednej dedine sa v lete strieľalo. Bojím sa,“ dodala predavačka z potravín.

Opakované bodnutia

Podľa našich informácií vrah pani Annu opakovane bodol do oblasti hrudníka a krku, pričom najmenej štyrikrát do oblasti ľavého prsníka. Potom ju zatiaľ nezisteným predmetom udrel do oblasti temena hlavy. Keď ležala na podlahe predsiene, polial ju horľavinou a zapálil, čím jej spôsobil zranenia, na následky ktorých na mieste zomrela.

Telo zavraždenej poslali na súdnu pitvu. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy,“ doplnila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.