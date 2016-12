Únos mamičky Andrey (34) z Hlohovca: Mohli zločinu kompetentní zabrániť?

Podľa medializovaných informácií Andrea mala svedčiť proti Miroslavovi. Ten sa jej údajne ešte z väzby vyhrážal a sľuboval pomstu. Hrozí mu 4 až 10 rokov väzenia, ale jeho sestra za neho zložila kauciu a súd jeho žiadosti o prepustenie vyhovel. Dokonca dva dni po prepustení poskytol médiám rozhovor, kde obviňuje svoju exmanželku, že predávala majetok, ktorý na ňu prepísal.

Krátko na to sa po mladej mamičke dvoch detí 13. decembra zľahla zem. Niekto ju mal uniesť spred materskej školy, kde bola odviezť mladšieho syna. V rovnaký deň zmizol aj Miroslav Vlček. Toho už elitní policajti cez víkend vypátrali. Schovával sa v jednom motoreste na Orave. Momentálne je opäť vo väzbe. No Andreu stále policajti nenašli a podľa našich informácií zhovorčivý nie je ani jej exmanžel, ktorý odmieta vypovedať a tiež aj to, že by mal niečo spoločné so zmiznutím bývalej manželky.

Mali kompetentní Andreu, ktorá bola v jeho kauze svedkom upozorniť, že Miroslav je na slobode? O odpoveď sme požiadali špecialistku na trestné právo a rektorku Akadémie Policajného zboru Luciu Kurilovskú.