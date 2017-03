Vaneska (†3) spadla do kanála, rodičia čakajú na spravodlivosť päť rokov: Konečne padol verdikt súdu!

Súdne pojednávania sa v prípade tragickej smrti malej Vanesky ťahali dlhé roky, nájsť hlavného vinníka sa však nikdy nepodarilo.

Nešťastným rodičom vytúženého dieťatka mala byť malou náplasťou aspoň nemajetková ujma 120-tisíc eur, ktorú požadovali od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Práve tú vinili z toho, že jej zamestnanci zle vykonávali kontrolu chýbajúcich poklopov na kanalizácii. Keďže súd dvoch ich zamestnancov spod obžaloby oslobodil, rodičia dúfali, že uspejú aspoň pri vymáhaní odškodného.

"Doteraz sa nám vodárne ani len neospravedlnili. Aspoňže v tomto sme dosiahli čiastočnej satisfakcie," vydýchla si po pojednávaní Vaneskina mama Renáta, ktorej sa pri čítaní niektorých úryvkov z rozsudku tlačili do očí slzy.

Rodičia malej Vanesky síce žiadali od vodární nemajetkovú ujmu 120-tisíc eur, sudkyňa im napokon z nej "priklepla" polovicu.

"Úprimne poviem, ani som neveril a nečakal, že nám budú musieť niečo zaplatiť. Skôr som si myslel, že sa to zametie pod koberec a uhrá tak nejako dostratena. Na druhej strane, keby sa to stalo u mňa na dvore, vinného spravia mňa, no keď sa to stalo z viny veľkej firmy, zrazu niet toho, kto by za to mohol. Aj polovičná suma je preto lepšia ako nič. Za to, že naše dievčatko tragicky zomrelo predsa musí niekto pykať," prijal s istou úľavou rozhodnutie sudkyne Vaneskin otec Peter.

Podľa slov samosudkyne, hoci nebolo jednoznačne možné určiť, kto je za smrť dievčatka vinný, vodárne si nesplnili zákonnú povinnosť, dopustili sa hrubej nedbanlivosti, nesú tak najväčší podiel viny za zbytočnú tragédiu, a preto musia zaplatiť Vaneskiným rodičom polovicu z požadovanej sumy za nemajetkovú ujmu.

Smrť dievčatka v kanáli

Tragédia sa stala 10. mája 2012 okolo 19.30 hod v Nitre-Dolných Krškanoch. Vaneska bola na prechádzke so strýkom a bratrancom. Pri šantení skočila na tenkú preglejku, ktorou bol provizórne prikrytý kanál. Tá sa pod ňou zlomila a dievčatko spadlo do 5-metrovej hĺbky. Detské telíčko v kanáli ešte asi 500 m unášala voda, kým ho vyplavila pri čističke odpadových vôd. Napriek snahe záchranárov zomrela cestou do nemocnice.