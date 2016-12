VIEME PRVÍ Na Liptove horí kostol: Známej speváčke zrejme zhorela aparatúra, ktorú mala v kostole

Požiar evanjelického kostola vypukol dnes dopoludnia. Na miesto vyrazili všetky záchranné zložky. "Momentálne sa snažíme požiar lokalizovať. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Po uhasení budeme zisťovať z čoho sa mohol oheň chytiť," povedal pre Plus JEDEN DEŇ veliteľ hasičov Slavomír Porubän. Na miesto prišli hasiči z Liptovského Hrádku, ako aj dobrovoľní hasiči z Hýb, ktorí sa snažia oheň uhasiť.

Včera večer sa uskutočnil v kostole vianočný koncert v podaní speváčky Katky Koščovej. Tá svoj koncert odohrala a išla domov. Podľa zistení denníka Plus JEDEN DEŇ, svoju aparatúru si nechala v kostole. "Požiar narobil veľkú škodu, vo vnútri kostola boli aparatúry, ktoré zhoreli. Presné škody zatiaľ nemáme," prezradil nám zdroj od hasičov. Podľa všetkého zhorela technika aj speváčky Koščovej. "To vám naozaj v tejto chvíli neviem povedať, práve ideme na ďalší koncert. Musím si to všetko zistiť, ale nebudeme sa k tomu vyjadrovať," stroho odvetil jej manažér a manžel Michal Pivovar a zložil telefón.