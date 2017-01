Vrah mamičky Veroniky (†27) je už známy: Šokujúci motív brutálnej smrti!

Veroniku vylákal v nedeľu 7. augusta nadránom z domu jej rodičov. Vybehla iba v nočnej košeli a ponožkách. Našli ju v pondelok v lesnom poraste, iba pár metrov od domu. S rozbitou hlavou, vyhrnutou košeľou.

Malý Miško (7) prišiel o milovanú mamičku. A práve chlapček bol zrejme motívom. Dočasne totiž v tom čase býval so svojim otcom v Nemecku, no v septembri mal nastúpiť do školy v neďalekom Budimíre.

A to sa zrejme Michailovi nepáčilo a odmietal ho vrátiť Veronike, ktorej bol súdom pridelený.

Mladá žena očakávala jeho príchod, zrejme preto sa podarilo vrahovi ju vylákať.

“Nebol by som povedal, že to urobil on. Predpokladal som však, že si na to niekoho najal. Počítal som, že kvôli malému,” vravel nám Veronikin otec Dušan (55).

Čo si o celom prípade myslí a čo by urobil pri stretnutí s vrahom svojej dcéry zverejníme o 11:00 na pluska.sk/krimi