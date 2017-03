Vrahyňa z českého nákupného centra si vypočula verdikt: Sudca zvažoval doživotie!

Dnes o tom rozhodol pražský mestský súd, zároveň jej uložil ochranné ústavné liečenie. Sudků tvrdila, že bola v čase páchania činov nepríčetná, podľa verdiktu sa ale bola schopná ovládať a konala s rozmyslom. Rozsudok je právoplatný, Sudků ani žalobkyňa sa proti nemu neodvolali. Tridsaťročné väzenie je po doživotí najprísnejším možným postihom.

Rodine zavraždenej ženy musia Sudků tiež zaplatiť 850 000 českých korún ako náhradu nemajetkovej ujmy. Podľa predsedu trestného senátu Stanislava Králika hovorili všetky dôkazy proti obžalovanej, navyše korešpondovali s jej priznaním. Výnimočný trest uložil sudca predovšetkým kvôli priťažujúcim okolnostiam, napríklad kvôli brutalite oboch útokov.

Ľahkovážnosť, s akou bola Sudků schopná niekoho zabiť, nútila sudca podľa jeho slov k úvahám o doživotnom treste, od toho však nakoniec ustúpil. Prihliadol na to, že Sudků svoje okolie opakovane upozorňovala, že je nebezpečná. Zároveň ale upozornil, že žena pri liečbe nespolupracovala. Znalci uviedli, že Sudků síce trpí útočným a nekrofilným sadizmom, porucha ju však neovplyvnila natoľko, aby sa nebola schopná ovládať.

Podľa nich aj dnešného verdiktu Sudků konala s rozvahou a na oba útoky sa pripravovala. Žalobkyňa pôvodne navrhla, aby bola Sudků kvôli svojej deviácii liečená ambulantne, podľa nej by vo väzení so zvýšenou ochranou nebolo možné vykonávať ústavnú liečbu. Králik ale uviedol, že je väzenská služba schopná zodpovedajúce opatrenia zaistiť. Vo zvyšku súd návrhu štátnej zástupkyne vyhovel.

Prvýkrát chcela Sudků zabíjať 5. júla, keď sa pokúsila uškrtiť zákazníčku kaviarne v Prahe na Újezde. Dievča sa ale bránilo a podarilo sa jej privolať pomoc. Ak by sa dievča aktívne nebránilo, Sudků by ju podľa znalca v priebehu niekoľkých minút zabila. Po incidente nechali policajti ženu previezť do Psychiatrickej nemocnice v Bohniciach, lekárom ale o útoku nepovedali. Tí Sudků po dvoch týždňoch prepustili. V deň prepustenia zabila nakupujúcu v obchodnom centre na Smíchove. Podľa znalcov sa chcela lekárom pomstiť za to, že ju prepustili z liečebne.

Kvôli postupu pri zásahu sú od minulého týždňa obžalovaní zo zneužitia právomoci dvaja policajti. Žalobcovia pre nich navrhli zákaz činnosti. Obžalobu prerokuje Obvodný súd pre Prahu 1, rokovania zatiaľ nenariadil. Prokurátori tiež vyšetrujú situáciu v bohnickej liečebni. Podľa dnešného verdiktu bola Sudků pri prvom útoku motivovaná svoju poruchou, nie ale natoľko, aby si neuvedomila, čo robí. Jej ovládacie schopnosti síce boli znížené, aj cez to ale bola schopná nad činom premýšľať a plánovať ho. Pri druhom čine bola podľa súdu útočníčka príčetná úplne.

Podľa obhajcu vrahyne Tomáša Dvořáčka útočila žena prvýkrát v stave "zníženej príčetnosti", čo by mal súd pri ukladaní trestu zohľadniť. Uložený trest je podľa jeho názoru príliš prísny. Sudků sa ale rozhodla trest prijať. Podľa štátnej zástupkyne bola zmierená s tým, že bude potrestaná. Žena dnes na súde povedala, že svoj čin ľutuje a nikdy by ho nezopakovala. Ospravedlnila sa tiež napadnutému dievčaťu aj rodine zavraždenej ženy.