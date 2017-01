Z vraždy žilinského podnikateľa obvinili Petra: Kam sa však podelo telo?

►Nájdete nás aj na facebooku◄

Polícia sa pri hľadaní tela obete opätovne obracia na verejnosť s prosbou o pomoc. Podnikateľovo telo totiž doteraz nenašli.

Policajný vyšetrovateľ po vykonaní procesných úkonov končí vyšetrovanie tohto prípadu. "Doposiaľ vykonané procesné úkony a nazhromaždené dôkazy nasvedčujú tomu, že skutku sa mal dopustiť 44-ročný Peter K., ktorý čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy a prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Na stretnutí ho mal zabiť

Obvinený Peter mal 23. mája 2016 okolo poludnia v Žiline obchodné stretnutie s podnikateľom Richardom Stehlíkom. Peter mal na tomto stretnutí úmyselne Richarda usmrtiť, pričom telo mal ukryť na doposiaľ bližšie nezistené miesto. Na stretnutí sa mal obvinený zmocniť kľúčov od vozidla BMW 325d striebornej metalízy, ktoré patrilo zavraždenému mužovi a s vozidlom následne odísť smerom na sídlisko Solinky, kde mal vozidlo na ulici Smrekovej okolo 16.09 hodine zaparkovať.

Polícia auto našla

Na tomto mieste bolo aj vozidlo nezvestného podnikateľa aj našli. Obvinený Peter je stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na pätnásť až dvadsať rokov. Vyšetrovateľ okrem tohto vedie tiež trestné stíhanie pre pokus zločinu podvodu, pre ktorý bolo v mesiaci júl 2016 vznesené obvinenie práve Petrovi. "Podľa zistených informácií sa obvinený 23. mája 2016 pokúsil podvodným spôsobom na svoju spoločnosť previesť pozemky patriace poškodenému Richardovi. Na prípade polícia od začiatku veľmi intenzívne pracovala. Náročným a dôkladným zhromažďovaním dôkazov zistila informácie, na základe ktorých vzniesla obvinenie konkrétnej osobe," dodala policajná hovorkyňa.

Kam sa podelo telo zavraždeného?

Polícia sa však obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri hľadaní tela nezvestného podnikateľa Richarda Stehlíka. "To znamená, akékoľvek poznatky a informácie o nezvyčajnom pohybe motorových vozidiel a osôb s náradím na kopanie v blízkosti obcí Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Kysucké Nové Mesto a Čierne a to v teréne mimo vyznačených ciest v období od 23. mája 2016 do 3. júla 2016," uzavrela hovorkyňa. Takisto polícia žiada občanov o informácie k neobvyklým zmenám terénu v daných lokalitách, ktoré by nasvedčovali výkopovým prácam a tieto zmeny upútali ich pozornosť. Akékoľvek informácie môžu občania podať na policajnom čísle 158.