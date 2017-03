Zavraždení manželia z Okoča: Vraha sami pozvali do domu. Aký mal páchateľ motív?

Polícia síce pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami, syn Zoltán má však vo veci jasno. Jeho rodičov zabil niekto, koho poznali. Šokujúcu informáciu podľa neho potvrdzujú niektoré indície. Ako nám prezradil, v dome neboli žiadne stopy po vlámaní. Nikde nebol neporiadok, nič nechýbalo. ,,Nikto sa do domu nevlámal, vrah za sebou chladnokrvne zamkol dvere!“ smútok v jeho hlase vystriedal hnev.

„Vraha si do domu vpustili sami. Musel to byť niekto známy, koho poznali,“ povedal Zoltán pre Plus JEDEN DEŇ. Informáciu, že dvere rozbil páchateľ, nám vyvrátil samotný syn. Najprv prišla na miesto tragédie poštárka, ktorá im niesla dôchodok. Keďže jej nikto neotváral, čo sa nikdy predtým nestalo, zalarmovala dcéru Frideriku. Tá privolala obecnú políciu, ktorá po obhliadke domu zavolala hasičov a až tí potom dvere vypáčili.

Pôvodnú informáciu, že policajti už majú podozrivého muža, však krajské oddelenie nepotvrdilo. „Polícia pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami a vypočúva svedkov vraždy. Doposiaľ nebol v prípade nikto obvinený a polícia na prípade naďalej intenzívne pracuje,“ uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Sused bývajúci pár domov od miesta činu prezradil ďalšie zaujímavé informácie. „Pokiaľ viem, predali rodičovský dom, ale dotyčný im zaplatil len určitú sumu. Zvyšok mal zaplatiť neskôr. Oni dom však dali do prenájmu úplne iným ľuďom. Skrátka, bol tam spor o majetok…“ hľadá prípadný motív strašného činu sused.

Za vitálnymi a príjemnými manželmi smútia nielen dcéra a syn a vnučka Ramona, svojho syna však oplakáva aj Bélov otec Zoltán (92). Býva v rovnakej obci a stalo sa mu to najhoršie, čo sa rodičovi môže stať. Prežil svoje dieťa...