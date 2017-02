Zlodejom sa zíde všetko: Neuveríte, čo všetko sa im prilepilo na prsty!

Podľa vyšetrovateľa sa obvinený koncom októbra 2016 na Okružnej ulici v Michalovciach, vlámal do garáže, kde ho zlákalo množstvo veci.

Brali všetko

"Odcudzil priamočiaru pílu, spájkovaciu pištoľ, viac ako 20 metrov medeného potrubia na klimatizáciu a predlžovací kábel. Majiteľovi spôsobil škodu na odcudzených veciach vo výške 700 eur a škodu na zariadení asi za 50 eur,“ informoval košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. V prípade dokázania viny mu ako mladistvému hrozí polovica z trestnej sadzby trestu odňatia slobody na 3 až 10 rokov.

Nepohrdli ani radiátormi

V inom prípade zasa policajti z Michaloviec obvinili z prečinu krádeže dvoch Michalovčanov Vladimíra (24) a Miroslava (23). „Obvinení v prvý januárový deň tohto roku neoprávnene vnikli na Lastomírskej ulici v Michalovciach do objektu bývalých hydinární. Kým jeden ostal pri plote a dával pozor či niekto nejde, druhý sa vlámal do chladiarenskej skrine. Odtiaľ odcudzil dva plechové radiátory. Tie následne odniesli do zberných surovín a zinkasovanú sumu si následne rozdelili. Krádežou a poškodením majetku spôsobili celkovú škodu za viac ako 40 eur,“ spresnil policajný hovorca. V prípade dokázania viny im hrozí až dvojročné väzenie.