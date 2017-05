Magdaléna (12) odišla do školy a niet jej druhý deň: Neuveríte za kým mohli odísť s kamarátkou Petrou (14)

„Magdalénu vychovávam ja ako krstná mama. Je to veľmi problémové dievča. Už bola v Kremnici na preliečení a bolo to tak ďaleko, že útočila aj na mňa a chcela ma zabiť. Veľmi vystrájala, teraz jej hrozí redukačné centrum,“ hovorí krstná mama Veronika.

„Aj keď som bola tehotná, na mňa útočila, ale to sú už dávne problémy. Nikto nám nevedel pomôcť, aj na sociálku som chodila, hlásila som to. Aj kurátorka o všetkom vedela, napokon nám veľmi pomohla psychiatrička, doktorka Rovderová,“ dopĺňa krstná mama, ktorá sa hnevá, že Magdaléna si našla zlú partiu. Má aj tušenie, kde by Magdaléna mohla byť.

Dievčatá možno odišli až do Bratislavy

„Nahovoriť ju mala kamarátka Petra Oláhová zo Žihľavy, aby nešli do školy a išli sa niekam túlať. Magdaléna niečo doma hovorila, že chcú ísť s Petrou do Bratislavy. Tá Petra má tam vraj frajera, že ona bude u neho a Magda povedala, že ona bude u svojho 21-ročného frajera,“ rozčuľuje sa a dopĺňa, že Magdaléna si na sociálnej sieti píše, že je 18-ročná. „Keby ste videli, čo všetko si tam s dospelými mužmi písala,“ dodáva.

Mama Petry nevie kde by mohli byť

V Žihľave sme stretli aj mamu staršej dievčiny. „Ani ona nie je doma od štvrtka. Už boli u nás aj policajti, povedala som im, že neviem, kde je moja dcéra. Hovorí sa, že moja Petra nahovorila Magdalénu, aby išli autobusom do Veľkého Krtíša.

Aj cestujúci ich videli vo štvrtok ráno do autobusu nastupovať, no v meste ich nikto nevidel už druhý deň,“ povedala Jolana Oláhová.

Polícia po dievčatách intenzívne pátra

Naposledy mala mať oblečenú fialovú bundu, ružové tričko, vyšúchané modré rifle a ružové botasky. So sebou mala čierno-fialovú školskú tašku s nápisom MONSTER.

„Dvanásťročná Magdaléna Ozdinyiová z Dolnej Strehovej je nezvestná od štvrtka 4. mája. O 7:30 hodine vystúpila na autobusovej zastávke v obci Dolná Strehová, kde chodí do základnej školy. Na zastávke zostala spolu s ďalšou spolužiačkou a do školy sa nedostavila," povedala krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

"Žiadame občanov, aby akékoľvek informácie o nezvestnej 12-ročnej dievčine, oznámili na najbližšom útvare Policajného zboru, alebo na linku tiesňového volania číslo 158," dodala hovorkyňa.