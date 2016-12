Morbídne fotografie zverejnil na sociálnej sieti: Pekne si posedí

Tento muž v Iraku bojoval proti extrémistom a zverejnil na internete morbídne fotografie. Ide o prvý takýto prípad vo Švédsku. Súd uviedol, že Raíd Abdulkarím zverejnil na sociálnej sieti Facebook fotografie, na ktorých pózuje pri bezhlavých telách a jednou sťatou hlavou na tanieri. Objavil sa aj na videonahrávke zo začiatku roka 2015 - krátko predtým, ako boli vyhotovené fotografie.

Abdulkarím, ktorý prišiel koncom roka 2015 do Švédska, kde požiadal o azyl, priznal, že dotyčnou osobou na fotografiách je on, ale odmietol, že by spáchal vojnové zločiny. Súd oznámil, že Abdulkarím si momentálne odpykáva vo väzení 42-mesačný trest odňatia slobody za lúpež. Po odpykaní si tohto trestu ho čaká vyhostenie zo Švédska.