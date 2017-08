Môžu otvárať šampanské: Policajné platy sa zvýšia o peknú sumu

Muži zákona sa môžu naozaj tešiť! Rokovania odborov s rezortom vnútra priniesli svoje ovocie. Policajti si už na augustových výplatných páskach nájdu sumu navýšenú o desiatky eur! Rezort vnútra navyšovanie platov v policajných radoch avizoval už na jar.

Takýto je nástupný plat

Nástupný plat policajta, ktorý si začínal robiť policajnú školu, bol doteraz 520 eur. „Ak by to bol chalan, ktorý po dovŕšení 21 rokov, keď ide k polícii a žije u rodičov formou mamahotelu, tak je o neho postarané a takýto mesačný príjem by pre neho možno bol zaujímavý. Ale častokrát sú to už otcovia mladých rodín s deťmi, manželky sú na materskej,“ uviedol pre portál aktuality.sk šéf policajných odborov Marián Magdoško.

Od júla platy hore

Vedenie ministerstva vnútra už na jar pripúšťalo, že policajtom tento rok platy zvýši nad rámec tradičných štyroch percent, ktoré od začiatku roka dostala celá štátna správa. Od júla teda platy zdvihlo. „Bolo potrebné zvýšiť dlhodobo poddimenzované nástupné platy policajtov. Toto zvýšenie má podporiť aj zásady kariérneho rastu,“ potvrdila pre Aktuality.sk Silvia Keratová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.

Malo by ísť okolo 100 eur

Presnú čiastku, o ktorú si policajní zelenáči prilepšia, rezort nekonkretizoval - nie je jednotná a policajti ju uvidia na výplatnej páske, ktorú dostanú v auguste. Policajný odborár hovorí, že by malo ísť o sumu približne 100 eur. „Nie je to zázračná suma, ale varili sme z toho, koľko peňazí mal rezort na takéto prerozdelenie,“ dodal Magdoško.