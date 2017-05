FOTO VNÚTRI Tvár zvrhlíka z Oravy, ktorý podľa polície zneužil školáčku (10): O hrôze prehovorila na VIDEO aj mamička, ktorá dievčatko zachránila!

Muža podozrivého zo spáchania ohavného a brutálneho činu priviedli v sobotu na Okresný súd v Námestove. Odtiaľ po takmer dvoch hodinách putoval v putách rovno do väzenia. Pri odchode si stále zakrýval tvár a na naše otázky neodpovedal.

Sudkyňa ho poslala do chládku

"Sudkyňa pre prípravne konanie rozhodla o vzatí do väzby obvineného Mareka Ch., keďže existuje dôvodná obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatne, obvinený a obhajca podali sťažnosť," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.

Psychický sa zrútila

Obyvatelia Tvrdošína si našťastie vydýchli, no to, čo sa stalo si nedokážu vysvetliť. Podozrivý Marek zo spáchania tohto ohavného skutku mal byť pritom otcom malej dcérky.

Jeho manželka pochádza z Poľska a pracuje v jednom hoteli v Tvrdošíne. V práci sme ju nenašli, podľa susedov sa psychicky zrútila. „Momentálne má voľno, ale keďže je to kolegyňa, nebudem sa k danej veci vyjadrovať, aj keď nás prípad veľmi zasiahol,“ povedal jeden z pracovníkov.

V práci nebol obľúbený

Marek pracoval v jednej firme v Námestove, no ani tam nesekal dobrotu a jeho kolegovia ho nemali v láske. „Vôbec sa nevie začleniť do kolektívu. Stále pôsobil divným dojmom. No to, že by bol niečoho takého hrozného schopný, to sme nečakali. Nechápem, sám má malú dcérku a toto spraví. Určite by nechcel, aby niekto niečo také spravil jeho dcére,“ prezradila nám jeho kolegyňa.

Veroniku vzal do auta

K otrasnému zločinu došlo v stredu podvečer minulého týždňa. Po 17. hodine sa v tvrdošínskom kostole skončila príprava na prvé sväté prijímanie. Niektoré deti išli domov s dospelými, desaťročná Veronika však išla sama.

Pri ceste jej zastavila červená Fabia a muž ju vzal do auta. Pre malé dieťa sa tak začalo peklo, ktoré sa skončilo o štyri kilometre ďalej, v obci Nižná. Tam zažila hrôzu, na ktorú do smrti nezabudne.

Lekár zistil vážne zranenia

Tá vôbec nepochybovala, čo jej mladá školáčka povedala. V jej byte sa umyla a zaviezla ju domov. Rodičia ihneď začali konať, zavolali políciu i záchranku. Lekár malé dievčatko v nemocnici dôkladne vyšetril a zistil, že okrem brutálnej bitky bola aj zneužitá. Rodina preto podala trestné oznámenie.

Dievčatko je utiahnuté

„Naďalej je v nemocnici, jej stav je nateraz dobrý, no je veľmi utiahnutá a málo komunikuje,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ zdroj z trstenskej nemocnice, kde je Veronika hospitalizovaná. Polícia podozrivého Mareka zadržala do 24 hodín a to vďaka kamerovým záznamom z obce Nižná.