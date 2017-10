Na strednom Slovensku vyčíňa TRAVIČ: V tejto lokalite si dávajte dobrý pozor!

Vážny problém sa objavil v Banskej Bystrici. Upozornil naň primátor Ján Nosko. „Dostala sa ku mne informácia, že v Podlaviciach niekto trávi psíkov. Pri venčení svojich domácich miláčikov preto buďte opatrní,“ napísal na sociálnej sieti. Zároveň ľudí vyzval, že ak majú podobnú skúsenosť, nech kontaktujú mestskú políciu.

Obeťou traviča sa stal aj psík Branislavy. Ťažkosti u neho nastali v nedeľu (24. 9.) večer. „Vďaka pani doktorke má šancu svoj boj o život vyhrať. Buďte všetci všímaví, aby sa to neopakovalo. Tri psíky už o svoj život prišli,“ tvrdí. Nikomu vraj neželá vidieť, ako člen jeho rodiny nevýslovne trpí. Pripomenula, že strašný dopad by to mohlo mať aj na malé deti, ktoré by otravu v nevedomosti tiež mohli skonzumovať.

Náčelník banskobystrických mestských policajtov Miroslav Bálint povedal, že na mieste už vykonali dôkladnú kontrolu. „V utorok, stredu a štvrtok sme to celé prečesali, no nič sme nezistili. Pomohlo by, keby ľudia takéto prípady nahlásili priamo nám,“ hovorí. Úhyn psa po otrave im ale zatiaľ nikto konkrétny neoznámil. „Nevieme teda, o akú otravu ide, ani presný počet poškodených,“ dodal s tým, že situáciu naďalej monitorujú.