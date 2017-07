Najbrutálnejší sériový vrah u nás: Vraždil ženy, nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Toto je ON!

Slovensko šokovali správy o sériovom vrahovi zo Zliechova. Miroslav sa mal priznať k štyrom vraždám. Podľa najnovších informácií zabil Miroslav dve ženy, muža a dieťa.

Nie je vylúčené, že jeho obeťou sa stala aj Monika Benčatová a s dcérkou Ninkou z Handlovej. Obe zmizli bez stopy pred piatimi rokmi. Predtým mala Monika žiť s Miroslavom, dokonca sa k nemu nasťahovala.

Policajti so spútaným Miroslavom prehľadali vo štvrtok jeho dom v Zliechove, aj okolie. Odniesli vzorky, ktoré podrobia expertíze. Podľa našich informácií sa Miroslav k štyrom vraždám priznal.

Nazývaný ponožkový vrah

V súvislosti s Miroslavom sa mnohým vybavili strašné spomienky na vyčíňanie iného sériového vraha. Má na svedomí až deväť ľudských životov.

Ondrej Rigo je najhorší sériový vrah v histórii Slovenska, známy aj ako ponožkový vrah. Narodil sa v roku 1955 a do amnestie v roku 1990 bol desaťkrát súdený za majetkovú trestnú činnosť. Sedel šesť krát. Svoju hroznú sériu uskutočnil od júna 1990 do marca 1992. Zavraždil a následne znásilnil 8 žien od 22 do 88 rokov – dve v Mníchove, jednu v Amsterdame a päť Bratislave, pričom zabil aj malého syna jednej z obetí. Vo väzení sedí už dvadsiaty rok. Na doživotný trest odňatia slobody ho odsúdili 7. decembra 1994.

V detstve mal problémy

Ondrej Rigo je rómskeho pôvodu. Rigove rodinné zázemie nikdy za veľa nestálo. Otca si veľmi neužil, keďže si zarábal vlámačkami a inou trestnou činnosťou. Vychovávala ho teda mama, no tá na Riga nestačila a už v detstve mal problémy so správaním. Nejaký čas strávil v polepšovni a spolu so súrodencami aj v detskom domove. Otca nakoniec pri jednej z vlámačiek zastrelili a o pár rokov mama podľahla zraneniam, ktoré utrpela pri zrážke s autom. V dobe jeho násilníckej činnosti, teda medzi rokmi 1990 – 1992, bol prezývaný „medzinárodný vrah“.

Dostal amnestiu a začal vraždiť

Paradoxom je, že vraždiť začal krátko po tom, čo na základe vtedajšieho prezidenta Václava Havla dostal amnestiu. Svoju prvú vraždu vykonal v Mníchove, kam pricestoval na falošný pas. Nezdržal sa tu ani dva mesiace, no už mal na rukách krv ďalších dvoch žien. Následne sa vydal do Amsterdamu, kde po pár týždňoch zabil tretiu obeť.

Bez milosti zabil dieťa

Prvá mu do oka padla 88-ročná dôchodkyňa Terézia, ktorú dobil na smrť v spánku. Po trojmesačnej odmlke nasledovali mama s neplnoletým synom, o ktorom pravdepodobne nevedel, a tak jednal rázne. Ani nie týždeň po tom si vyhliadol svoju siedmu obeť, no tentokrát mala žena viac šťastia ako Rigo a útok prežila. Po nezdarenom pokuse prišla dlhá pauza v podobe štyroch mesiacov. Nasledovali dve ženy v rozmedzí pár týždňov, 79-ročná dôchodkyňa, a 22-ročná študentka. Posledný skutok vykonal v marci 1992. V tom období mala slovenská polícia jasného podozrivého, bol ním práve Ondrej.

Pracoval v hoteli

Pár hodín po vykonaní poslednej vraždy bol zatknutý a odvezený do cely, z ktorej obrazne povedané už nikdy nevyšiel. Zatknúť ho prišli do hotela Carlton, kde pracoval ako šatniar. Na oblečení mal ešte zbytky krvi a v skrinke ulúpené šperky. Vyhradil sa voči všetkým dôkazom, ktorými ho polícia usvedčila. Nezlomilo ho ani svedectvo jedinej prežitej, ktorá videla jeho tvár vo svetle pouličnej lampy. Súd v tom mal od začiatku jasno a Rigovi, aj na základe jeho predošlej trestnej činnosti vymeral výnimočný trest – doživotie.

Svoje obete znásilnil

Na zavraždených vykonával pohlavný styk a potom ich okradol o drobné šperky. Útoky vykonával neskoro v noci, resp. skoro ráno a aby nezanechával odtlačky prstov, na rukách nosil ponožky, ktoré sa našli aj na mieste činu. Otázne potom je, prečo nechával v bytoch vražednú zbraň či ohorky od cigariet, ktoré si v pokoji vyfajčil po násilnom akte.

Vo väzení si počká na svoju smrť

Dodnes sa k žiadnej vražde nepriznal a to aj cez všetky dôkazy smerujúce proti nemu. Rigo môže požiadať o podmienečné prepustenie po 25 rokoch strávených za mrežami alebo požiadať o milosť prezidenta republiky. V histórii Slovenska sa však nič také nikdy neudialo a zrejme ani neudeje a tak Rigo strávi vo väzení svoju starobu, až kým nezomrie.

