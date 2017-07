Obrovský požiar v Košiciach: Zasahuje 26 hasičov!

Hasiči momentálne zasahujú pri požiari haly, ktorá sa nachádza v objekte na Magnezitárskej ulici pod sídliskom Ťahanovce v Košiciach. V skladovacích priestoroch bol uložený polystyrén na obkladanie budov a plastové palety. Oheň sa rozšíril aj na výrobnú halu.

Pomoc kolegov

"Na výjazde zasahovalo 5 hasičských vozidiel s posádkami. Kvôli rozsahu požiaru bola vyžiadaná veliteľom zásahu ďalšia výpomoc kolegov z Moldavy nad Bodvou a Šace, tiež veľkokapacitná cisterna z U. S. Steel Košice," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ hovorca košických hasičov, Tomáš Berzetei.

Pod kontrolou

Požiar je už momentálne lokalizovaný, hasené sú ešte lokálne ohniská, je potrebné ochladzovať kovové konštrukcie výrobnej haly.

"Podľa predbežných zistení by nemalo ísť o samovznetenie, hoci vylúčiť sa to nedá, ale s touto možnosťou vyšetrovateľ príčin požiaru neráta. Skôr prichádza do úvahy nedbanlivosť osôb alebo technická porucha na zariadení," spresnil Berzetei.

Bez zranení

K zraneniu civilných osôb ani zasahujúcich hasičov, našťastie nedošlo. Majiteľ zatiaľ nevyčíslil výšku škody, konštatoval len, že došlo k poškodeniu haly v ktorej zhorelo zhruba 12 ton polystyrénu.

Evakuácia nie je nutná

"V súvislosti s materiálom ktorý horel, došlo k veľkému zadymeniu, našťastie sa dym a splodiny horenia rozplynuli v ovzduší. Civilná obrana mesta a Kontrolné chemické laboratórium Jasov vydali síce v rámci prevencie odporúčania, ale doterajšie merania hodnôt splodín neukázali, že by bola potrebná evakuácia obyvateľstva kvôli ohrozeniu zdravia škodlivými látkami ," uzavrel vyjadrenie hovorca košických hasičov.