NOVÉ SKUTOČNOSTI tragédie v Žiline: Kričala, že TÚ ŽENU zabije, policajti sa len prizerali

Na miesto nešťastia prišla záchranka aj policajti, no Jurajovi už nedokázali pomôcť.

O pár minút neskôr našli v byte jeho matku Ľudmilu († 80) dobodanú na smrť.

Podľa polície vraždila 18-ročná vnučka

Policajti z vraždy babičky obvinili jej vnučku Luciu (18). Čo presne sa v byte v sobotu ráno odohralo, sa ešte nevie.

Z domácnosti sa však vraj ozývali časté hádky. „Všetko to majú na svedomí oni. Stále pýtali od nej peniaze, nechcela im dať. Hádali sa, bolo naozaj len otázkou času, kedy sa stane tragédia,“ hovorí suseda, ktorá starenku poznala dlhé roky. „Teraz 24. mala dôchodok a ona im nechcela dať peniaze. Boli na ňu veľmi zlí,“ dodáva suseda.

Policajti mohli vražde zabrániť

V jednoizbovom byte bývala Ľudmila a jej syn so siedmimi deťmi. Dráma sa odohrala v sobotu ráno pred 8. hodinou.

Svedkyňa udalosti denníku Plus JEDEN DEŇ povedala, že podľa nej policajti mohli vražde zabrániť. ,,Policajti ignorovali Luciu, ktorá pri mŕtvom otcovi kričala, že babku zabije. Vybehla hore do bytu a po chvíli sa vrátila s nožom v ruke a celá bola krvavá,“ tvrdí mladá svedkyňa udalosti.

Lucia bola opitá

Lucii policajti po skutku namerali viac ako jedno promile alkoholu.

Či muži zákona konali tak, ako mali, už prešetrujú. „Danou vecou sa zaoberá Inšpekcia ministerstva vnútra. V súčasnosti prebiehajú procesne úkony,“ uviedla pre Plus JEDEN DEŇ Andrea Dobiášová, hovorkyňa ministerstva vnútra.

Školu už nedokončí

Pred časom vyšlo najavo aj pochybenie policajta v prípade zneužitého dievčatka z Oravy, ktoré volalo na tiesňovú linku, operátor mu však neveril.

Je toto podobný prípad? Lucia je študentkou tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Žiline. ,,Nechápem, prečo by to spravila, nie je taká agresívna. Má svoje muchy, no žeby niečo také spravila, sa mi nechce veriť. Bola skvelou kamarátkou,“ hovorí jej spolužiačka Petra (18).

Sotil niekto otca z okna?

V prípade dokázania viny hrozí Lucii trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie!

V prípade však ešte padlo obvinenie zo zabitia, v súvislosti s Jozefovým pádom z okna. Ten totiž rád sedával na parapetnej doske. Či mu niekto pomohol na druhý svet, ukáže až pitva, ktorej výsledky by mali byť známe v pondelok, najneskôr v utorok.