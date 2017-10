Otec ju opustil, keď bola ešte malá: Teraz je obvinená za sex s vlastným strýkom!

Philip a Katie Buscombe, ktorí spolu žili v britskom Cornwalle, odsúdili za intímny pomer s dospelým príbuzným. Katie, ktorá mala vzťah s bratom jej otca tvrdila, že nebol jej biologickým rodičom. To ale vyvrátili následné testy DNA. Miestne médiá ifnormujú o tom, že pár mal intímny pomer aj napriek tomu, že bol varovaný pred tým, že je to nezákonné. Katie Buscome mala v dobe priestupku 20 rokov, zatiaľčo jej strýko, Philip Buscome, mal 52. Katieiny rodičia sa rozviedli keď bola ešte malá. Ako 18-ročná sa skontaktovala s jej otcom Richardom a odsťahovala sa k nemu do domácnosti, v ktorej žil so svojím bratom.

Philipova advokátka uviedla, že jej klient, ktorý pracuje ako vodič traktora, bol nesmierne zahanbený. “Jeho celoživotne najlepšou priateľkou bola jeho matka. Po tom, čo umrela, začal mať problémy s alkoholom.” Obhajkyňa Katie uviedla, že momentálne žije v Glasgowe a trpí ťažkou sklerózou. Poznamenala, že mala zložitú výchovu, píše britský Mirror.

“Obaja ste boli zapojení do protiprávneho sexuálneho vzťahu. Vy, pán Buscomb, ste boli opísaný ako spoločensky izolovaný a vy, Katie Bscombe, máte zdravtné a duševné problémy. Obaja ste ale vedeli, že je to zlé a aj napriek tomu ste to urobiili,” vyniesol rozsudok sudca a obom pridelil trest po dobu jedného roka pod prísnym dohľadom a Philipovi navyše 100 hodín neplatenej práce.