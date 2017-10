Nočná mora pre našich policajtov i vodičov: Táto SUPER atrakcia im nedovolí spávať!

Originálna atrakcia, aká na Slovensku nemá obdoby spôsobila medzi zvedavými turistami obrovský ošiaľ. Do Bachledovej doliny ich prišli už desaťtisíce, no nápor na cestách neustáva. „Počkám aj rok-dva, kým tento ošiaľ neprestane. Je to šialené,“ sťažoval si čitateľ Jozef (38).

VIDEO Pohľad, ako pre Bohov: Takáto atrakcia na Slovensku ešte nebola, pozrite si tú nádheru!

Chodník vedúci ponad stromy až do výšky 24 metrov a 32 metrová veža sú veľkým lákadlom. Znamenajú však nebývalý nápor motoristov. Cesta od Tatranskej Kotliny až vedúca cez hranice do Poľska cez obec Ždiar je najmä cez víkendy totálne upchatá. „Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky prechádzajúcich týmto úsekom o zvýšenú opatrnosť, dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a dôsledné dodržiavanie pokynov príslušníkov polície,“ vyzval verejnosť hovorca krajskej polície v Prešove Daniel Džobanik. O probléme informovala polícia aj na svojom facebooku.

VIDEO Atrakcia pod Tatrami pobláznila masy turistov: Ak ju však chcete vidieť, musíte mať pevné nervy!

Polícia motoristom odporúča, aby na parkovanie využívali verejnú dopravu i plochy strediska v Strednici. Odtiaľ už premáva kyvadlová doprava do Bachledovej doliny. „Na zváženie dávame aj návštevu počas týždňa, kedy je menej ľudí, ako cez víkend,“ podotýka polícia.

Na atrakciu môžu doplatiť aj motoristi, ktorí smerujú do Poľska na tradičné trhy v Nowom Targu. Cestu okolo Ždiaru im preto polícia neodporúča. „Radíme využiť hraničný priechod Niedzica – Lysá nad Dunajcom a tým sa vyhnúť problémovému úseku štátnej cesty v blízkosti Bachledovej doliny,“ odporúča hovorca.