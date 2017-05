Polícia zažiarila: Prípad spred takmer desiatich rokov je konečne vyriešený!

Policajný zbor v Bratislave sa môže pochváliť úspechom. Po takmer desiatich rokoch objasnili lúpežné prepadnutie a páchatelia čakajú na verdikt. V prípade dokázania viny im totiž hrozí desať až pätnásťročné posedenie v chládku.

Čo sa vlastne stalo?

Ozbrojení muži v máji roku 2008 pred areálom veľkoobchodnej spoločnosti dvoma vozidlami zablokovali auto, ktoré prevážalo peniaze do banky a zobrali z neho tašku s hotovosťou takmer 1,9 milióna slovenských korún, čo je vyše 62-tisíc eur. Vodičovi do očí nastriekali neznámu látku, čím mu spôsobili dočasnú stratu zraku a ušli do obce v Seneckom okrese.

Polícia sa nevzdala

Polícia rozsiahle vyšetrovanie pre obzvlášť závažný zločin lúpeže koncom mája 2009 prerušila, no po páchateľoch pátrali aj naďalej. Prípad znovu otvorili až 3. mája tohto roka. Prekážkou napokon nebol ani veľký časový odstup. Na základe nových zistení vyšetrovateľ rozhodol o pokračovaní trestného stíhania a následne padli obvinenia.

Podľa polície majú tento čin na svedomí štyria Bratislavčania. Obvinení 39-ročný Martin, 32-ročný Andrej, 45-ročný Patrik a 32-ročný Marek sa v súčasnosti nachádzajú v rôznych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody za iný trestnú činnosť. V prípade preukázania viny im hrozí väzenie na desať až pätnásť rokov.