Pri čelnej zrážke zomrel mladý Medzevčan: Vieme prečo unikal pred policajtmi

Vodič ktorý najprv s políciou spolupracoval a predložil potrebné doklady, na neskoršiu výzvu, aby vypol motor a podrobil sa dychovej skúške, nereagoval. Zaradil rýchlosť a dal sa s vozidlom na útek. „Policajná hliadka unikajúce vozidlo začala prenasledovať. Vodič však nerešpektoval výzvy na zastavenie vozidla a bezohľadne unikal smerom do obce Jasov,“ informovala tesne po nehode košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Čítajte viac Dve vážne dopravné nehody: Jeden vyhasnutý život

Úradoval alkohol

Ďalšia policajná hliadka v Moldave nad Bodvou unikajúcemu autu zablokovala cestu. Vodič prekážku obišiel a vysokou rýchlosťou unikal ďalej smerom na Drienovec. „Za obcou v smere na Turňu nad Bodvou z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde narazil do nákladného vozidla zn. Fiat Ducato. Pri dopravnej nehode vodič Dušan D. († 33) z vozidla zn. Kia Cee´d utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ spresnila policajná hovorkyňa. Vodič Ján M. (30) z Trebišovského okresu, ktorý viedol vozidlo zn. Fiat Ducato, podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ľahké zranenia. „Starší z vodičov utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Mladšieho muža so zranením hrudníka hospitalizovali v Šaci,“ povedal nám hovorca záchranárov Boris Chmel. Podozrenie z užitia alkoholu bolo opodstatnené.

Čítajte viac Košická univerzitná nemocnica: Infekčné obíďte veľkým oblúkom

Pitva priniesla prekvapujúce výsledky

Dychová skúška u vodiča Fiata bola negatívna. Požitie alkoholických nápojov u nebohého vodiča mala zistiť pitva. Dnes sú už jej výsledky známe. Vodičovi v krvi zistili 2,59 promile alkoholu. Pri dopravnej nehode bola škoda na vozidlách predbežne vyčíslená na 23 tisíc eur. Udalosť na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. "Bližšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody, sú predmetom vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy. O udalosti bol informovaný aj vyšetrovateľ inšpekčnej služby MV SR," dodala Mésarová.

Rodina je v šoku

Dušanova mama sa nemôže spamätať z nešťastia. „Neviem čo sa tam stalo a prečo Dušan utekal pred policajtmi. Prišlo to tak nečakane, že stále tomu nechcem uveriť,“ povedala nám nešťastná žena. Podľa miestnych bol Dušan šikovný a pracovitý mladý muž. „Nemal vlastnú rodinu, preto pomáhal nielen svojim najbližším, ale aj cudzím,“ povedala nám obyvateľka Vyšného Medzeva odkiaľ nebohý Dušan pochádzal.