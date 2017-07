Prišiel k vám obchodný inšpektor? Pozor, môže byť falošný!

Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, predavačku v novinovom stánku situovanom v centre Nitry oslovil v stredu okolo jednej hodiny popoludní muž, ktorý sa preukázal ako inšpektor slovenskej obchodnej inšpekcie.

"Požiadal ju o doklady a pracovnú zmluvu a taktiež jej prikázal prerátať všetku hotovosť, ktorú má k dispozícii. Popri tom, ako žena za pultom hľadala potrebné doklady, zostali peniaze na pulte. Z viac ako 1 200 eur jej zmizlo 260," uviedla Čuháková.

Podozrivý muž bol podľa polície vysoký približne 180 centimetrov, vo veku 30 až 40 rokov. Mal krátke hnedé vlasy a dioptrické okuliare so strieborným tenkým rámom a so špinavými sklíčkami.

Oblečenú mal červeno-bielu polokošeľu, letné nohavice bledej farby a niesol aktovku čiernej farby. Podľa polície je možné, že muž navštívi aj iné obchodné prevádzky.

Polícia preto vyzýva majiteľov a zamestnancov obchodov k opatrnosti pri komunikácii s cudzími ľuďmi, ktorí by sa domáhali vykonania rôznych kontrol.

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie ich zamestnanci chodia na kontroly vo dvojiciach, pri kontrolách sa preukazujú služobným preukazom v hnedom koženom obale, s fotografiou a služobným číslom a najmä nikdy nežiadajú predložiť ku kontrole peniaze.

Ak do prevádzky príde podozrivá osoba, ktorá by sa domáhala vykonania kontroly, je možné si jej totožnosť preveriť na príslušnom pracovisku obchodnej inšpekcie telefonicky a aj to, či vôbec boli v ten deň vyslaní inšpektori na kontroly.