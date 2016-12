Róbert, ktorý na smrť zmlátil svojho syna už pozná rozsudok: Chlapík si pekne posedí

Zároveň mu uložil ochranný dohľad na dva roky, ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou a povinnosť nahradiť poškodeným škodu vo výške 3906 eur. To všetko za skutok, pri ktorom prišiel o život 23-ročný Vrbovčan Marek Kaluža. Róbert R. ho so svojím vtedy 13-ročným synom ubili na smrť.

Otec so synom napadli Mareka v septembri 2015 v skorých ranných hodinách, pri návrate s herne. Nešťastie sa stalo pri budove miestneho gymnázia, kde Mareka našli záchranári s fatálnymi zraneniami hlavy. Pri bitke do neho obaja kopali, následne po ňom aj skákali. Róbert R. bol v meste známy násilník, pravidelne vyrýval do ľudí, vyhľadával potýčky a často sa bil.

Konflikt vznikol na základe toho, že Marek si v bare zastal kamaráta, do ktorého Róbert R. pod vplyvom alkoholu dobiedzal. Následne si ho Róbert R. počkal pri škole a zaútočil. Obeť bitky zomrela záchranárom v sanitke pri prevoze do nemocnice.

Podľa informácií hovorkyne Krajského súdu v Trnave Jany Kondákorovej Róbert R. si má trest odňatia slobody odpykať v zariadení s maximálnym stupňom stráženia. "Obhajca Róberta R. sa na mieste voči rozsudku odvolal, prokurátor si vyžiadal lehotu na odvolanie, poškodení sa vzdali odvolania," uviedla Kondákorová. Syn odsúdeného sa v súčasnosti nachádza v reedukačnom zariadení.