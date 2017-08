Rodičia rozsekali deti mačetou: Matka po 25 rokoch prehovorila o brutálnom čine

Išlo o jednu z najstrašnejších tragédií, aké sa kedy na Slovensku odohrali. Rodičia svoje malé bezbranné deti rozsekali mačetou. Mali im dokonca odseknúť hlavy! Potom sa manželia pobrali na políciu a k všetkému sa priznali. Keď muži zákona dorazili do ich domu, naskytol sa im hororový pohľad. „Deti ležali v posteli. Na krkoch mali rezné rany,“ spomína starosta a svedok drámy Vojtech Sklenár. Strašný skutok manželia zdôvodnili slovami, že si to žiadala vyššia moc.

VIDEO Policajt pomáhal pri nehode, zrazila ho mladá vodička: Neuveríte, čo ich spája!

Autobus padal 20 metrov a následne vzplanul: V jeho vraku ostali len uhorené telá!

Pátranie s tým najsmutnejším koncom: Nezvestného Jána (†23) našli mŕtveho!

Sončili vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, odtiaľ putovali na psychiatriu v Hronovciach. Lekári sa zhodli, že sú duševne chorí. Súd im nariadil ústavnú liečbu. Oboch prepustili v roku 2002. O šesť rokov sa odohrala ďalšia tragédia. Jaromír so sekerou a Iveta s kutáčom v ruke vtrhli do domu susedov, ktorým rozmlátili kuchyňu. Tvrdili, že im dlhujú 2 500 korún. Vystrašení ľudia volali starostovi a ten kontaktoval políciu. Medzitým sa manželia zavreli vo svojom dome.

Prišiel tam policajný vyjednávač a kukláči. „Jaro zo zamknutého domu vykrikoval, aby sme ho nechali, lebo zabije aj svoju ženu, ktorá s ním bola vnútri,“ hovorí starosta. Keď kukláči vtrhli dnu, na jedného z nich sa zúrivý muž zahnal sekerou. „Mieril mu ňou na hlavu. Vtom zazneli výstrely a Jaro padol na kolená. Trafili ho do hrude, o päť minút bolo po ňom,“ dodal Vojtech Sklenár. Iveta skončila s postrelenými rukami a nohami v nemocnici.

FOTO Muž letel 242 km/h, chytili ho policajti: Výhovorka jeho zbesilej jazdy stojí za to!

Brutálne VIDEO šikany: Chlapca v Demandinciach zbili traja Rómovia!

Prudký spád nehody na D2! Policajta, ktorý odkláňal dopravu zrazil ďalší vodič, zraneniam podľahol!

Dnes žije u rodičov v horehronskej obci Polomka. Keď sme ju tam navštívili, pôsobila pokojne. Bez zaváhania porozprávala aj o tragédii spred 25 rokov. „Naše detičky sme veľmi milovali,“ povedala. „Urobili sme to preto, aby sme ich ochránili,“ prekvapuje. „Môj manžel bol polovičný Róm a nemal to ľahké. Ľudia majú predsudky, na takých ukazujú prstom a to isté čakalo aj naše detičky,“ vyhlásila. Vraj chceli, aby zomreli všetci spolu. To sa im však nepodarilo.

„Po tom všetkom sme s manželom išli do lesa a chceli sme sa obesiť. Podo mnou sa všal zohol konár a špičkami nôh som sa dotýkala zeme. Nevyšlo to,“ podotkla. Keď videla na strome visieť modrajúce telo svojho muža, zrazu vraj počula hlas z neba: „Odrež ho.“ Vnímala to ako znamenie, a tak ho zachránila. Keď sme jej naznačili, že zrejme bola pod mužovým silným vplyvom, okamžite ho začala horlivo brániť.

Namiesto budovania vzťahu si zvolili spoločnú smrť: Nad samovraždou páru v Prahe visí otáznik!

Psychický chorý dôchodca Ján (65) zmizol bez stopy: Polícia žiada o pomoc pri pátraní!

„Bolo to spoločné rozhodnutie, obidvaja sme rovnako vinní!“ zdôraznila. „Môj manžel bol najlepší človek na svete. Tvrdil, že po smrti nám bude lepšie, nebudeme trpieť. Tak som súhlasila,“ pokojne objasnila. Vraj sa veľmi ľúbili a stále ho miluje. Dnes by mali jej deti 31 a 32 rokov. Iveta tvrdí, že neprejde deň, aby ten strašný skutok neoľutovala. „Môj život by vyzeral úplne inak. Ale som veriaca, pravidelne chodím do kostola a mojou útechou je, že raz sa s manželom a detičkami opäť stretnem,“ uzavrela zvláštne vyrovnaná žena.

Žena podľahla manželovým predstavám

V čase strašnej tragédie nikto nechápal, ako mohla žena a matka siahnuť svojim deťom na život. Podľa klinického psychológa Jindřicha Cupáka je vysvetlenie neuveriteľné, ale jednoduché: Iveta ustúpila manželovi a podľahla jeho predstavám. Žiaľ, nie je to vraj nič výnimočné, ženy toto často robia, hoci na to doplácajú ony samy, prípadne aj ich deti.

Jindřich Cupák je to odborník, ktorý pozná prípad Štefanovcov osobne. Pripomenul, že konanie manželov a rodičov malých detí bolo patologické. Vysvetlil, čo spôsobilo strašný čin. „Išlo o ochorenie manžela, ktorý trpel pocitmi ukrivdenosti, ohrozenia a nepochopenia zo strany ostatných,“ objasnil psychológ. Zároveň prezradil, že manželom Štefanovcom hrozilo, že im odoberú deti.

„Aby ich uchránili pred utrpením v cudzom zariadení, medzi neznámymi ľuďmi, rozhodli sa ukončiť ich život,“ hovoril o nepochopiteľnom rozhodnutí dvojice, ktoré ľudí šokovalo. Iniciátorom bol manžel. „Manželka bola infikovaná, keď podľahla chorobným predstavám manžela. Je to odborne dokázané,“ dodal Jindřich Cupák.

Aj tvrdí policajti a chlapi onemeli

Keď manželia Štefanovci oznámili, že zabili svoje deti, policajti šli do ich domu. Mali čo robiť, aby ten strašný pohľad zvládli. „Nehybné deti ležali prikryté v posteli. Na krkoch mali rezné rany, do ktorých im rodičia napchali vatu. Predtým ich telíčka umyli vo vani, ktorá bola celá od krvi,“ spomína starosta a zároveň očitý svedok tragédie Vojtech Sklenár.

Neuveriteľné vysvetlenie manželov

Už samotný krvavý čin Štefanovcov vzbudil odpor a hrôzu. Vysvetlenie manželov, prečo zabili deti, šokuje ešte viac. Hneď po nájdení mŕtvych detičiek rodičia vysvetľovali, že ich smrť si žiadala vyššia moc. Teraz však Iveta priznala, že nechceli vystaviť deti posmechu, akého sa dostalo ich otcovi za to, že bol polovičný Róm.

Ani liečenie im nepomohlo

Po smrti detí sa manželia dostali do psychiatrickej liečebne. Mužova porucha však bola zrejme hlbšia, ako si kto myslel. Keď sa totiž dostali z liečenia opäť domov, Jaromír sa znova prejavil ako násilník. Spolu so ženou zaútočil na susedov. Pomohli až privolaní policajti, ktorí Jaromíra zastrelili.

Čítajte nabudúce O týždeň v stredu si v denníku Plus JEDEN DEŇ prečítate o tragédii školákov z Komárna. Z výletu v Tatrách sa už nevrátili...