Sexi kráľovná motorkárov je mŕtva! Jej nebezpečná záľuba sa jej stala osudnou

Olga, matka šestnásťročnej dcéry, bola kráska, čo milovala silné stroje. Jej 170 tisíc fanúšikov na Instagrame ju poznalo ako Moniku, ženu, ktorá sa nebojí žiadnych motorkových šialeností a je zbláznená do rýchlosti. Točila videá, pri ktorých tuhla krv v žilách. V prilbe a mini šatôčkach, plavkách alebo inom sexy oblečení vyvádzala na motorke kúsky, na ktoré by si trúfol snáď len skúsený profesionálny pretekár, píše portál Blesk.cz.

Ako priznala, milovala motorky a adrenalín, ktorý jej rýchla jazda dávala. Na internete sa v jednom svojom príspevku z lásky k motorkám otvorene spovedala. "Vďaka, že ma nikdy nesklameš. Vďaka, že mi pomáhaš zabudnúť na všetky moje životné problémy. Som vďačná za to, ako sa mi vždy rozžiaria oči. Za to neuveriteľné vzrušenie, keď cítim vietor vo vlasoch. Za všetok ten adrenalín, ktorý mi dávaš," vyznávala sa Olga.

Ako píše Blesk, v civile pracovala Olga ako kaderníčka, vo voľnom čase to bola dračica na metalovom koni. Divoká jazda Vladivostokom v pondelok v podvečer sa jej ale stala osudnou. Pri vysokej rýchlosti stratila kontrolu nad svojím BMW strojom a narazila do zvodidiel. Bola na mieste mŕtva. Jeden z jej priateľov dorazil na miesto nehody asi desať minút potom. "Išla rýchlo. Zadné koleso ležalo 600 metrov od miesta nehody. Skúšali sme v troskách nájsť jej kameru, ktorú točila jazdu, ale nenašli sme ju. Je to tragédia," zúfa nemenovaný muž.

Olgino posledné sexy video na sociálnych sieťach

Výber zo stránky Aktuálne.sk