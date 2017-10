Siedmačky Gabika (13) a Naďa (13) namiesto školy výdatne popíjali: Skončilo sa to bojom o život!

„Nechcelo sa nám ísť na ten výlet a tak sme odišli zo školy. V Lučenci sme ukradli v jednom obchode štyri fľaše vodky a kofolu. Išli sme za mojou sesternicou na jednu strednú školu a začali sme piť,“ povedala Naďa.

Okolo obeda prišlo Gabike zle, na tráve medzi železničným priecestím a strednou školou odpadla. Naďa sa zľakla.

„Zvracala, nevedela poriadne rozprávať a preto som ju položila na bok, aby sa nezadusila a bežala som za riaditeľom tej školy, nech rýchlo zavolá sanitku,“ hovorí Naďa.

Gabika mala obrovské šťastie v nešťastí. „Do nemocnice sme ju prijali tak, že vôbec nevedela komunikovať, na nič si nepamätala a museli sme okamžite pristúpiť k tomu, aby sme z jej tela odbúrali alkohol. Doviezli nám ju na detskú kliniku v poslednej chvíli. Bola aj na jednotke intenzívnej starostlivosti a zachránili sme jej život,“ povedal riaditeľ nemocnice v Lučenci Július Hoffer.

Dnes si boli rodičia pre Gabiku v nemocnici a cítili veľkú hanbu.

„Nikdy niečo také neurobila. Ani sme nevedeli, že nebola v škole. Počula som, že ju na pitie mala nahovoriť tá spolužiačka Naďa a budem trvať na tom, aby sa spolu prestali kamarátiť. Doma jej prehovorím do duše,“ povedala mama Gabiky.

„Už to nikdy neurobím a nebudem ani piť,“ hanblivo šepla Gabika.

Nahnevaní boli na svoju dcéru aj rodičia Nade. „Poď sem a ukáž sa, nech celé Slovensko vie, čo ste vyparatili. Jediné, čo ju pokazilo, je to, že sa dáva s kamarátkami. Fajčí a dáva nás na posmech. Nech vidia jej kamarátky z Haliče, že aký je toto výkvet,“ reagoval otec Nade a povedal ako potrestá svoju dcéru. „Chcem, aby si vážila hodnoty, ktoré má. Takže som jej zobral tablet, zúžim jej okolie kamarátov a až do Vianoc má zákaz stretávať sa s kamarátkami. Jednoducho to, čo má najradšej, som je za to, čo vyparatila, zakázal. Riešil by som to aj bitkou, len bitka nie je riešenie. Riešenie je sa porozprávať a čo najviac s ňou komunikovať,“ dodal.

ČO SA STALO PODĽA POLÍCIE

Dve 13-ročné dievčatá boli pod vplyvom alkoholu a hliadka dostala správu, aby išla asistovať rýchlej lekárskej pomoci, ktorá našla Gabiku ležať na zemi. „Dievča kolabovalo. Sanitka ju odviezla do nemocnice, kde nebola schopná podrobiť sa dychovej skúške, takže jej odobrali krv. Zistili jej 3,9 promile alkoholu. Druhé dievča, Naďa, nafúkalo 0.3 promile,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

„Dievčatá ukradli alkohol. V súvislosti s tým evidujeme dva priestupky. Jeden proti majetku za krádež alkoholu a druhý ochranu pred alkoholizmom a inými toxickými látkami,“ dodala.