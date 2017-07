Syna jeho priateľky dobil na smrť: K ohavnému činu ho vyprovokovala táto maličkosť!

Marvyn Iheanacho (39) je podozrivý z vraždy päťročného chlapčeka Alexa Malcolma. Muž ho mal ubiť v parku, kde sa spolu vybrali, píše The Sun. Svedok pred súdom povedal, že dieťa sa ospravedlňovalo za stratu topánky v parku Mountsfield v juhovýchodnej časti Londýna. Práve strata obuvi mala muža vyprovokovať natoľko, že na dieťa zaútočil. Informácie priniesol portál Čas.sk.

Dieťa v bezvedomí mal preniesť do parku a zavolať matke, že Alex len zaspal. Park sa pritom nachádza len päť minút chôdze od nemocnice Lewisham University. Vážne zranené dieťa previezol domov taxíkom a keď chcela jeho matka Lilya Breha zavolať sanitku napadol aj ju. Alex sa dostal do nemocnice až večer, no po dvoch dňoch zomrel na ťažké zranenie hlavy.

Patológ našiel pri obhliadke 22 modrín ako aj vnútorné podliatiny, ktoré pokrývalo celé telo dieťaťa. Muža obvinili z vraždy Alexa a postavil sa pred súd. Marvyn tvrdí, že zranenia na chlapcovom tele vznikli náhodne. Svedkovia, ktorí boli v čase incidentu v parku sa zhodujú na tom, že Marvyn je zodpovedný za smrť dieťaťa.