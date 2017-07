Šok v Žiline: Keď policajti vylomili dvere bytu, naskytol sa im otrasný pohľad

Do bytu sa policajti nemohli dostať a tak podľa našich informácií s pomocou hasičov dvere vylomili. Na zemi našli ležať muža, ktorý nejavil známky života. Vedľa seba mal zbraň.

Sám si siahol na život

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ išlo o policajta Dušana († 43), ktorý v byte žil sám. „Kolega pracoval niekoľko rokov u polícií a momentálne pôsobil v rámci Železnice ako hliadkujúci policajt. Netušíme, čo sa mohlo stať, ale podľa všetkého si sám siahol na život,“ prezradil nám jeho policajný kolega.

Policajtovi už nepomohli

Na miesto prišla aj záchranka, no mužovi už nedokázali pomôcť, na mieste bol mŕtvy. Tragédia sa stala v noci z utorka na stredu.

Budú skúmať jeho zbraň

Pre zistenie presnej príčiny smrti bola vykonaná pitva, ktorá by mohla byť známa do konca týždňa. Policajti na mieste zaistili jeho služobnú strelnú zbraň, ktorá bola zaslaná na expertízne skúmanie. "Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie. V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-západ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.