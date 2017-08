VIDEO Policajt pomáhal pri nehode, zrazila ho mladá vodička: Neuveríte, čo ich spája!

Osud sa s aktérmi tragédie zahral, obaja totiž pochádzali z neďalekej obce Sekule! Jozef a Michaela bývali od seba možno dva kilometre. Jozefovu smrť prežívali jeho kolegovia veľmi ťažko.

Už prvý, ktorého sme oslovili, mal okamžite slzy v očiach. „Ešte si to poriadne ani neuvedomujem,“ povedal tichým hlasom.

„Mohol tam byť ktokoľvek z nás. Človeka až strasie, keď si to predstaví,“ krútil hlavou. „Jožko bol naozaj skvelý chlap. Najlepší policajt, akého poznám,“ povedal jeho príbuzný Dalibor.

„Moja žena mi ráno volala, čo sa stalo, neveril som. Nevedel som to pochopiť,“ dodal. Ako nám prezradil, po Jožkovi ostala manželka Bronislava a syn Gabko.

Vzdialenejšia príbuzná Zdenka prezradila, že pozná oboch, Jožka aj Michaelu. „Určite to neurobila schválne,“ snažila sa udržať slzy a zdôraznila: „Je mi to strašne ľúto, Jožko bol taký dobrý človek. Skoro som to neprežila. Michaela však tiež nemala ľahký život. Pred pár rokmi jej zomrela maminka na rakovinu,“ ľutuje aj mladú vodičku.

Podľa očitých svedkov muž po silnom náraze letel približne asi metrov. Z predbežných zistení a výpovedí svedkov je pravdepodobné, že vodička sa asi nevenovala šoférovaniu a nesledovala situáciu v premávke.

Jozefa v ťažkom stave previezli leteckí záchranári do bratislavskej nemocnice na Kramároch. Tam, žiaľ, svoj boj o život prehral. Príčiny a okolnosti tragédie na diaľnici D2 už policajti vyšetrujú.

„Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a na základe doposiaľ vykonaných procesných úkonov vzniesol obvinenie z prečinu usmrtenia Michaele z Malaciek,“ uviedla policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.