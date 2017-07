Za ohavný zločin súd potrestal nevinného: 18-ročnému mladíkovi zničili život!

O prípade informuje portál Dailymail.uk, podľa ktorého 7. januára 1976 zmizla 15-ročná Janet Commins. Rodičom nechala odkaz, že sa vráti domov okolo pol deviatej v noci. V ten večer sa stretla s kamarátmi v miestnej plavárni, no do domu rodičov vo Flinte sa už nevrátila.

Štyri dni po jej zmiznutí, bolo jej telo nájdené deťmi v blízkosti školy, kde sa práve hrali na schovávačku. Poranenia na tele naznačovali, že bola znásilnená a zaškrtená. Z tela boli odobraté vzorky DNA a boli uložené do policajnej databázy.

Súčasťou rozsiahleho vyšetrovania bolo preverenie všetkých mladých mužov do 22 rokov. Vášnivý hokejista a hráč rugby Stephen Hough vtedy polícií povedal, že v noci kradol benzín. Bol obvinený z krádeže a dostal pokutu 5 libier, následne sa pridal k armáde.

Počas služby v Nemecku, sa zdôveril žene, že doma vo Walese niekoho zabil, no viac už nepovedal. Nepredpokladala však súvislosť s prípadom zavraždenej 15-ročnej Janet.

V ten čas bol už totiž to vo väzení 18-ročný Noel Jones. Ten sa následne k činu priznal. Počas súdu Jones povedal, že bol políciou zastrašovaný a nútený sa priznať.

„Jediné, čo mi stále opakovali bolo, urobil si to, urobil si to, urobil si to. Zneužili, že som Róm a nevedel som čo sa deje. Úplne mi to zničilo život“ opisuje zážitok Jones. Podľa jeho slov ho polícia vypočúvala dva dni bez obhajcu a násilím ho prinútila stať sa obetným baránkom. Rozsudok ho stál veľkú časť života, spoločne s rodinou a kamarátmi, ktorý s ním po jeho uväznení prerušili kontakt.

Dnes už 58-ročného Hougha uznala porota vinným. Polícia ho obvinila na základe zhody v DNA zo semena nájdeného na mieste činu v roku 1976. Test určil zhodu s pravdepodobnosťou jednej miliardy ku jednej. Napriek dôkazom Hough popieral, že by Janet poznal, alebo by jej ublížil.

Janetina Matka, ktorá sa ako jediný rodič dožila tohto súdneho procesu, sa nebola schopná dostaviť na vznesenie rozsudku. Ostatní pozostalí sa na súde neubránili slzám.

Po trojtýždňovom súdnom procese, ho porota v Mold Crow uznala vinným. Polícia v Severnom Walese je momentálne kvôli Janetinmu prípadu vyšetrovaná, rovnako ako jej postup pri vypočúvaní Noela Jonesa.