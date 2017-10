Za volantom vám hrozí aj katastrofa: Prečo za to môžu sexuálne chúťky?!

Práve na jeseň jelene dvoria laniam a zabúdajú na ostražitosť, sú schopné pre ne križovať cesty či železnice.

„Jelene sú zmätené, hladina hormónu a potreby zachovania rodu im utlmí v značnej miere reflex a pud sebazáchovy,“ povedal riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko. Opatrní a ostražití viac ako inokedy buďte najmä v podvečer a skoro ráno, aby nedošlo k nešťastiam na cestách. Osobitné upozornenie platí pre národný park.

„Práve v Tatranskom národnom parku by mal mať vodič nohu stále na brzde,“ upozornil Majko. „Nikdy nemôže vedieť, kedy mu spoza vozidla niečo vyskočí.

Rovnako nevieme, či je zver hnaná napríklad predátormi alebo ju vyrušili ľudia,“ pripomenul.

Stret auta s jeleňom môže mať fatálne následky, preto je podľa neho značenie popri cestách upozorňujúce na jelene opodstatnené.

Divé jelene, ktoré sú v ruji, sa ľudí boja, Majko však pripomína, aby sa návštevníci národného parku nepribližovali k žiadnemu divému zvieraťu vrátane jeleňa. Bezpečnú vzdialenosť by si od neho mali udržať aj v prípade zrážky, pokiaľ je to možné.

„Mohol by ich zachytiť parohami či kopytom,“ dodal riaditeľ správy národného parku, podľa ktorého by po kolízii mali ľudia kontaktovať odborníkov či špecialistov.

Ešte na prelome augusta a septembra skončilo niekoľko ľudí s kopancami od jeleňa, ktorý navštevoval parkovisko pri lanovke v Tatranskej Lomnici. Zoológ Štátnych lesov TANAPu Jozef Hybler vtedy pripomenul, že kopancom sa dalo vyhnúť.

„Nemuselo sa to stať, keby ho ľudia neprikrmovali.

Aj keď pôsobí krotko, mali by pamätať na to, že stále ide o divú zver a keď mu človek dá príležitosť, tak sa môže stať aj nešťastie,“ zdôraznil Hybler. Mladého jeleňa však spolu s ďalším lesníci preniesli do zvernice v Tatranskej Javorine. Rozhodli sa vtedy predísť ďalším možným úrazom v súvislosti s blížiacou sa rujou.