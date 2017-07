EXKLUZÍVNE Zastrelený policajt: List na rozlúčku vysvetľuje, prečo to spravil

Obrovská tragédia sa stala z utorka na stredu v centre Žiliny. V jednom z bytov sa ozval výstrel, ktorý vystrašil susedov. Netušili, čo sa stalo, no keď zbadali krv na ich parapete, hneď zmobilizovali záchranárov a políciu. Mužom zákona sa naskytol otrasný pohľad.

Mŕtvy policajt ležal na balkóne

Svojho kolegu našli ležať mŕtveho na balkóne bytu. Policajt si strelil rovno do hlavy a jeho služobná zbraň spadla dole, pod balkón, kde ju nakoniec policajti našli.

Žena od neho odišla

Muži zákona pri pohľade na nebohého kolegu zostali v šoku. Poznali ho veľmi dobre, bol šikovným policajtom, ktorý svoje povolanie nebral ako prácu, ale ako poslanie. "Bol bezkonfliktný, citlivý a veľmi kamarátsky. Svoju prácu miloval tak, ako svoju rodinu. No s ňou mal veľké problémy. Mal manželku, no nežili spolu a to ho veľmi trápilo," povedal pre Plus JEDEN DEŇ jeho kolega.

Samovraždu plánoval dlhšie

Dušan je rodák z Martina, no pôsobil v rámci Železnice v Žiline ako hliadkujúci policajt. "Dosť nás prekvapilo, že zanechal aj list na rozlúčku, v ktorom jasne opísal, prečo si berie život. Spomenul v ňom aj svoju manželku, pre ktorú žil. Ešte pred dvoma týždňami sme mali stretnutie pri guláši a už tam mal dosť divné reči. Dosť sme sa o neho báli, pretože tvrdil, že ho život nebaví a uvažuje nad odchodom. Tak sme ho radšej zaviezli domov, aby si nič nespravil," dodáva jeho policajný kolega, ktorý si myslí, že Dušan to mal už dávnejšie všetko premyslené, len čakal na deň, kedy to spraví.

Polícia prípad vyšetruje

Ani rýchla zdravotná pomoc už Dušanovi nedokázala prinavrátiť život. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola vykonaná pitva. "Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie. V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-západ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.