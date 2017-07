Zavraždená Ružena mala sex s vlastným otcom: Aký trest za to hrozí?

Hneď po vynesení rozsudku sa mnohí ozvali, prečo nepotrestali aj otca Jaroslava. Napriek tomu, že priznal súlož s dcérou, vyviazol bez trestu. Názor sexuológa je v tomto prípade úplne jednoznačný. Skúsený sexuológ Ivan Kubiš tvrdí, že niečomu takémuto treba zabrániť.

„Prípad je obzvlášť šokujúci - či už pre laikov, alebo pre odborníkov. Určite by sa takýmto hrozným činom (sexuálnym stykom medzi príbuznými - pozn. red.) malo predchádzať. Aj u ľudí, aj u živočíchov je zakódované, že by takéto styky nemali byť. Blízki príbuzní by jednoducho nemali mať potomstvo,“ podotkol.

Incest, teda sexuálny styk medzi príbuznými, o znásilnení ani nehovoriac, považuje odborník za obzvlášť trestuhodný. „Ak otec znásilňuje vlastnú dcéru, musí byť chorý. Normálny zdravý milujúci otec sa o dcéru stará,“ hovorí.

„Spomínaný vzťah nebol normálny. Ak by otec dcéru aj zabil, musel by byť agresor a mať sadistické prejavy. Nemôže to byť psychicky zdravý človek, je to patologické a agresívne správanie. Je hrozné, ak sa s takýmto prípadom stretne lekár, nie ešte verejnosť. Našťastie, v súdnolekárskej praxi to nie je bežné. Takých ľudí treba odsúdiť a eliminovať takéto veci,“ dodal Ivan Kubiš.

Ako zákony postihujú incest

Jaroslava oslobodili spod obžaloby za vraždu, ale nepotrestali ho ani za znásilnenie dcéry. On sám vždy hovoril iba o súloži. „Súlož medzi príbuznými je trestný čin,“ vysvetľuje trestný právnik Ondrej Mularčík.

„Ide o prečin, čo je najnižšia forma trestného činu. V takomto prípade sa v trestnom zákone uvádza, že trestom môže byť odňatie slobody na dva roky. V prípade, že je osoba chránená (napr. dieťa, tehotná, blízka osoba...), môže to byť 1 až 5 rokov,“ dodal.