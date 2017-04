Kupujete deťom bezpečnú kozmetiku? 4 triky vám uľahčia výber

V kozmetických produktoch sa dnes orientuje veľmi ťažko. Ani označenie „bezpečné“ či „prírodné“ neznamená, že produkt vášmu dieťaťu neublíži.

Je dôležité, aby ste sa naučili kozmetiku pre deti vyberať kritickým okom a nešetrili tam, kde sa to neoplatí. Marketingové ťahy dnes rozhodujú za nás, skôr než prídeme do obchodu. Treba si však uvedomiť, že detská pokožka je veľmi citlivá a neznesie to, čo u dospelého človeka. V najhoršom prípade môže vaše dieťa skončiť na pohotovosti alebo u kožného. Stačí si pritom len všímať niekoľko základných informácií o výrobku a kupovať ho u overených predajcov.

1. Viete, čo kupujete?

Ruku na srdce. Koľkokrát ste kúpili kozmetický výrobok bez toho, že ste si prečítali zloženie? Zdravému človeku väčšina výrobkov neublíži, pretože prechádza prísnymi kontrolami, u pofidérnych predajcov či na internete narazíte aj na kozmetiku, ktorá normy nespĺňa. V súvislosti s výrobkami pre deti si v prvom rade prečítajte zloženie. Výrobok by nemal obsahovať napríklad parabény – konzervačné látky, ktoré sa používajú pri výrobe potravín, liekov aj kozmetiky, a majú dezinfekčné účinky. Parabény však môžu účinkovať na organizmus podobne ako ženský hormón estrogén, teda môžu ovplyvniť niektoré hormonálne procesy v tele. Závadnosť parabénov však zatiaľ nepreukázala žiadna vedecká štúdia, preto nie je dôvod na paniku. Rizikové sú však najmä tieto látky. Ak ich detská kozmetika obsahuje, nekupujte ju!

bronopol (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3- Diol)

BHA kyselina

kyselina bóritá (E284)

hydantoín (DMDM)

oxybenzón

triclosan

2. Vôňa bokom

Kozmetika pre deti by mala byť čo najjednoduchšia, teda bez parfumov, vonných látok a chemikálií, ktoré môžu po vdýchnutí dráždiť dýchacie cesty a spôsobovať alergickú reakciu či astmatický záchvat. Pri kontakte s podobnými látkami hrozí dieťaťu aj kontaktná dermatitída, teda zápal a s ním súvisiace začervenanie kože, ale aj pľuzgiere. Z podobných dôvodov do kozmetického kufríka detí určite nepatria ani parfumy, parfumované vody či rôzne aromatické toniká. Rovnako sa vyhýbajte voňavým balzamom na pery, úplne by ste mali obchádzať laky na nechty, ktoré škodia aj dospelým. Uprednostňujte neparfumované mydlá a dermatologicky testované výrobky pre deti a bábätká.

3. Odolajte

Nenechajte sa oklamať zdanlivo zdravými označeniami na etiketách. Opäť stavte na dôkladné čítanie zloženia kozmetiky. Funguje to podobne ako pri potravinách. Keď je výrobok „obohatený o vlákninu“, neznamená to, že obsahuje dosť zdravej vlákniny z prirodzených zdrojov. Takisto označenie „bez prídavku cukru“ neznamená, že džús cukor neobsahuje. V kozmetike sa snáď najčastejšie stretnete s logom „prírodný“ či „hypoalergénny“. Samozrejme, mali by vám zaručiť kvalitu kozmetiky, no existujú prípady, keď citliví ľudia reagovali aj na údajne dermatologicky testované krémy. Preto opäť zostaňte pri dôkladnom naštudovaní si zloženia a ingrediencií v krémoch či penách do kúpeľa. Nechajte si poradiť od známych a testujte kozmetiku najprv pomocou vzoriek.

4. Rozprávajte sa

Tento tip môže vyznievať zvláštne, no pochopí ho každý, kto mal alebo má doma tínedžera. Často si kupujú kozmetiku sami, lebo rodičia im ju zakazujú. Oveľa lepšie však bude priznať si, že s dospievaním prichádza aj snaha vyzerať dobre, hlavne u dievčat, a tomu skrátka nezabránite. Radšej sa so svojimi ratolesťami porozprávajte a vysvetlite im, aké zdravotné riziká im hrozia, keď si budú kupovať lacnú a nekvalitnú kozmetiku vrátane farieb na vlasy a lakov na nechty. Ich snahu páčiť sa by totiž mohli veľmi rýchlo zmariť nepekné vyrážky, kýchanie i zápal kože. Najideálnejšie bude, keď pôjdete nakupovať spolu s nimi a zainvestujete do kúpy kozmetiky. Nemajte strach, výber je široký aj na poli zdravej kozmetiky.

