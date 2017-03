Lekár bezdomovec, ktorému dal šancu Rozboril: To on ratoval dostrieľaného bosa košického podsvetia!

Doktor Ľubo Laurinec vyštudoval medicínu a roky pracoval ako internista. Robil na echokardiografii v českom výskumnom ústave v Prahe, liečil ľudí v Bratislave či vo viedenskej nemocnici, kde mal na starosti aj promi pacientov. Po nešťastnej udalosti, keď v sebaobrane pichol nožom svojho otca, sa však dostal do väzenia, kde strávil päť rokov. Keď opustil brány basy, vonku na neho nikto nečakal a vzdelaný pán skončil na ulici a rok prespával v útrobách zdemolovanej nemocnice.

Našťastie, novú nádej na život mu daroval moderátor Vilo Rozboril a profesor Krčméry. Tí mu vybavili slušné ubytovanie a dokonca opätovnú prácu lekára. Na jar totiž pán doktor odlieta na misiu do Afriky, kde sa bude starať o ľudí, ktorí to potrebujú. Z bezdomovca sa tak postupne opäť stáva distingvovaný pán. A že kedysi patril medzi skutočné špičky svedčí aj to, že v rakúskej nemocnici bol jeho pacientom aj náš bývalý prezident Rudolf Schuster. No ako sám prezradil, život sa snažil zachrániť aj neslávne preslávenému bosovi východného Slovenska Róbertovi Holubovi († 28).

,,Tak z takých najobľúbenejších prípadov, ktoré som viezol, bol pán Holub. Róbert Holub. Z Danubu som ho viezol so šiestimi prestrelmi, no a potom som išiel do Rakúska," zaspomínal si na minulosť pán Laurinec. O vražde Róberta Holuba, v ktorej figuruje aj bos všetkých bosov Mikuláš Černák, si môžete prečítať tu.