Marek Ťapák nám prezradil pikošky zo zákulisia Popolvára: Obrovský strach počas nakrúcania

Keď sme Mareka oslovili aby sa s nami podelil o zaujímavé príbehy z natáčania, neváhal. Po celý čas o rozprávke hovoril s láskou a je zrejmé, že na Popolvára spomína doteraz veľmi rád. Bodaj by aj nie. Veď rozprávku režíroval jeho zosnulý otec, legendárny Martin Ťapák († 88) . Prezradil nám, že počas filmovania došlo k poriadne krušnému momentu, na ktorý len tak ľahko nezabudne.



,,Záverečnú scénu sme natáčali v kameňolome v Marianke. Boli tam obrovské balvany, kam vložili prázdne nábojnice s benzínom a delobuchmi. Malo to spôsobiť efekt, že Zemetras sa hnevá. Zuzka Skopálová so mnou sedela na koni a otec mi povedal, že keď to vybuchne, máme zastať a po výbuchu odcválať zo záberu,“ opísal nám Ťapák. Nikto z nich však nečakal, že scéna sa zvrtne úplne inak, ako pôvodne očakávali.



Marek si zahral aj s Jozefom Kronerom.

FOTO: archív

,,Ten kôň zastal. Ale zľakol sa a zrazu vyrazil tryskom. Upokojoval som Zuzku, že všetko je v poriadku a koňa mám pod kontrolou. Postupne sme sa ale začali nakláňať stále viac na bok. Zuzku som stále presviedčal, že to udržím a koňa zastavím. Keď som ale už videl, že pádu sa nevyhneme, hovoril som si, že nemôžem padnúť na ňu. Veď ju zabijem. Strhol som ju teda na seba a seba som hodil na zem prvého. Nejakým zázrakom sme ešte aj predbehli koňa a zrazu som videl, ako sa na nás rúti konské kopyto. Rýchlo som nejak Zuzku hodil za seba a kôň dupol na mňa. Našťastie ale nie nejak veľmi vážne. Vyzeralo to ale katastrofálne,“ opísal dramatické momenty Ťapák, ktorý sa voči svojej kolegyni zachoval ako skutočný princ.



Marek v rozprávke Popolvár najväčší na svete.

FOTO: archív

A čo tieto krušné chvíle spôsobilo? ,,Nakoniec sme zistili, že podbrušník pod sedlom bol slabo zatiahnutý a keďže sme tam sedeli dvaja, uvoľnilo sa to a preto sa sedlo začalo šmýkať,“ povedal nám Marek. Ako scéna nakoniec dopadla, si môžete pripomenúť na obrazovkách televízie Markíza, ktorá Popolvára odvysiela už dnes o 11:20.