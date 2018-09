Medveď namiesto farára! TOTO divá šelma urobí kvôli honoráru, ktorým je...

Mal tri mesiace a bol sirota. Vo voľnej prírode mu hrozila smrť, preto ho lovci kožušín vzali k cirkusovému trénerovi, ktorý Stepana vychoval. Mohutný medveď si na ľudí zvykol. Účinkoval v manéži, hral vo viac ako dvadsiatich filmoch, mihol sa v televíznych v reklamách. Dnes je fotografický model na vyžiadanie. Jeho honorárom sú ryby, zelenina a vajcia, ak však na požiadanie vycerí ostré zuby, znamená to, že si praje sušienky, alebo syr.

Oddával mladomanželov

Stepan nie je jediné zviera, s ktorým moskovská fotografka Oľga Barentsová vytvorila okúzľujúcu sériu ľudí a divokých šeliem. Na jej obrázkoch pózujú tiež vlci, pštros, sova, či had. Ale len medveď bol na jednej zo svadieb za farára a na fotografii dokonca oddáva mladý pár. Oľga Barentsová vyrastala uprostred prírody a na jej snímkach to cítiť. Miluje rozprávky, ktoré prenáša do svojej tvorby a vždy pracuje len s prirodzeným svetlom. TU sú jej najkrajšie zábery.

