Na déčko nezabúdajte. 6 darov slnečného vitamínu, o ktorých ste nevedeli

Ani počas tmavších a kratších dní sa organizmus dieťatka nezaobíde bez životodarného déčka. Nepreháňame. Pozrite, čo všetko pre váš poklad robí!

Na jeseň a v zime sa musíte o niečo viac starať, či ho má vaše dieťatko dosť. To, čo za vás robí počas slnečných mesiacov slnko, mu treba teraz dodávať v strave – ideálne v mlieku a mliečnych výrobkoch, rybách, vajciach, hovädzej pečeni. Ak vaše dieťatko nie je práve najväčší gurmán, neobávajte sa siahnuť po doplnkoch výživy. Do dvoch rokov pediatri odporúčajú najmenším deťom dopĺňať déčko v kvapkách a to bez ohľadu na ročné obdobie. Ak by mu déčko chýbalo, prejavilo by sa to na jeho zdraví. A to nechcete.

Čítajte aj: Len slnko na vitamín D nestačí. TOTO by mali deti jesť po celý rok

Nielen pre zuby a kosti

Vitamín D výborne spolupracuje s vápnikom, ktorému pomáha vstrebávať sa. Oba telo potrebuje pre správny vývoj kostí a zubov. Obávanými následkami nedostatku vitamínu D sú krivica u detí a osteoporóza. Tento známy prínos je však len časť bonusov, ktoré déčko v sebe skrýva. Portál idnes.cz si všimol štúdie, podľa ktorých déčko výborne predchádza aj rizikám, ktoré vám možno ani nenapadli.

1. Proti astme

Podľa nových výskumov déčko pôsobí preventívne aj pri vzniku astmy. Ak už dieťa astmu má, spolu s bežnými liekmi na ochorenie užívanie vitamínu znižuje počet záchvatov až o polovicu. Pozorovanie je ešte v štádiu ďalšieho skúmania, o prípadnom užívaní déčka sa preto určite poraďte s lekárom.

2. Proti obezite

Ak nemá dieťa dosť déčka, podľa štúdií endokrinológov si koleduje o vyššie riziko obezity. Vo výskume na potkanoch sa dokonca ukázalo, že pri dodávaní vitamínu D priamo do mozgu obézne zvieratá za štyri týždne menej žrali a schudli.

3. Proti cukrovke

Ruka v ruke s rozvojom obezity ide diabetes 2. typu. Vzniká ako odpoveď organizmu na množstvo tuku v tele, ktorý sa začne správať ako hormonálne aktívne tkanivo. Podľa záverov vedcov práve cukrovkári mávajú nízke hladiny vitamínu D. Pri vyššom príjme vitamínu D sa zlepšuje glukózová tolerancia i citlivosť na inzulín.

4. Proti smútku

Hoci zatiaľ nie je jasné ako, hladina vitamínu D v tele ovplyvňuje aj našu náladu. Nie je to až také prekvapenie, keďže väčšina z nás počas ponurých dní bez slnka psychicky stráda. Predpokladá sa, že vitamín D ovplyvňuje hladinu serotonínu, hormónu, ktorého správna miera spôsobí, že sa cítime spokojne. A to isté platí aj pre naše ratolesti.

5. Proti poruchám spánku

Ďalší hormón, s ktorým má déčko podľa vedcov do činenia, je melatonín. Ten riadi biologické hodiny a denný režim. Ak sa vám práve narodilo bábätko, skúste ho dojčiť na slnku. Súčasne myslite na to, aby ste dosť déčka mali aj vy sama a tak ho dieťatku mohli odozddať.

6. Na imunitu

Už dávnejšie sa vedci začali domnievať, že déčko pôsobí preventívne aj proti sezónnym virózam. Podľa výskumu vedcov z Japonska déčkové suplementy posilňujú imunitu a znižujú riziko ochorenia na chrípku u školákov.

Aj proti bolesti! Pozrite, pri akej chorobe dokáže vitamín D priniesť úľavu