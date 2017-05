Následky inkontinencie môžu páliť. Tušili ste, ako vám pomôže kozmetika?

Až dve tretiny žien zažijú počas života nepríjemnú mokrú nehodu. A to aj mladučké ročníky. Nenechajte to prerásť v nepríjemné ochorenie intímnych partií.

Najčastejšie vás potrápi urgentná alebo stresová podoba inkontinencie. Tá prvá je spôsobená príliš aktívnym svalom, ktorý je zodpovedný za vyprázdňovanie močového mechúra a núti vás močiť oveľa častejšie než je bežné. Stresová inkontinencia znamená, že vám ujde pri banálnom pohybe – zasmejete sa, kýchnete si, pobehnete na autobus. Takmer polovici pacientok s inkontinenciou to na malú nehodu úplne stačí.

Čítajte aj: Toto nikomu nenapadlo: Česi liečia únik moču po vzatí prostaty super trikom

Nevydržte

Tiež zakaždým iba mávnete rukou, že vydržíte? Nemusíte, problém môžete prenechať lekárovi. „Stresová inkontinencia je spôsobená oslabením svalstva panvového dna. Na funkčnosť týchto svalov má vplyv počet pôrodov, nadváha, fajčenie, úrazy alebo operácie v oblasti malej panvy,“ vysvetľuje dermatovenerologička MUDr. Jana Chudíková, že častým spúšťačom sú tiež hormonálne zmeny. Prvé príznaky stresovej inkontinencie sa často objavujú po štyridsiatom piatom roku života, teda pred alebo s nástupom menopauzy.

Aj keď ležíte

Výnimkou však nie sú ani mladšie vekové kategórie. Pokiaľ sa prejavy nezačnú riešiť včas, môžu prerásť do závažnejšej formy – do trvalého a nekontrolovaného úniku moču aj v pokojovej polohe. "A to je už naozaj veľké obmedzenie v súkromnom, spoločenskom aj intímnom živote ženy,“ upozorňuje lekárka.

Nová liečba: Trápenie s močovým mechúrom vyrieši neurostimulátor

Kozmetika pri inkontinencii

Jedným z prvých krokov, ktoré by ste mali podniknúť, je zaobstarať si vhodnú intímnu kozmetiku. Ako to spolu súvisí? „Pri všetkých stupňoch inkontinencie dochádza k špecifickému zaťaženiu pokožky v intímnych partiách. Koža je vystavená zmenám hodnôt pH, zvýšenej vlhkosti a zvýšenej teplote,“ hovorí dermatovenerológ MUDr. Tomáš Kopal. Okrem samotnej inkontinencie vás môže začať trápiť aj nepríjemné svrbenie, štípanie, čí pálenie.

Špeciálne vložky

Zmiernite to, ak menštruačné vložky, ktoré ste na únik moču používali doteraz, vymeníte za špeciálne. „Inkontinencia sama osebe nebolí, ale výrazne zhoršuje kvalitu života. Použitím správnych absorpčných pomôcok sa dá spoločenskému diskomfortu predísť, pretože dokážu zadržať, čo uniklo, absorbovať aj pach a vlhkosť a navyše pomáhajú nedráždiť pokožku intímnych partií,“ hovorí ďalej lekár.

Cvičte proti inkontinencii: Lucia Medeková vie, ktorých 5 krokov zaberie

Cviky alebo lekár?

Miernejšiu formu ochorenia vyriešia Kegelove cviky a farmakologická liečba. Ak vás inkontinencia už výrazne obťažuje, najneskôr vtedy by ste mali nabrať odvahu na návštevu gynekológa, urológa alebo dermatovenerológa. Pri ťažších formách vám lekár môže odporučiť operáciu alebo jednoduchší zákrok. „Mierne až stredne ťažké formy inkontinencie sa dnes dajú účinne riešiť aj neoperačne pomocou lasera,“ opisuje MUDr. Chudíková ošetrenie, ktorého cieľom je laserovou energiou tepelne pôsobiť na hlboké štruktúry sliznice a svalov. Teplom sa zlepšuje prekrvenie slizníc, existujúce kolagénové vlákna sa stiahnu až o tretinu a zároveň sa aktivuje tvorba nového kolagénu. "To zlepší pružnosť a elasticitu tkanív pošvy a svalov, ktoré podporujú močový mechúr,“ uzatvára lekárka.

Súvisiaci článok: Každý siedmy: Mužská inkontinencia je väčšie tabu ako tá ženská

Inkontinencia