Navaľ drobné! Neuveríte, kvôli čomu chce Američan zažalovať ženu, ktorá odišla z rande

Pred pár dňami si Američan z Austinu na internete vyhliadol dievča. Rozhodol sa, že Crystal pozve do kina, na druhý diel filmu Strážcovia galaxie. Hoci jeho vyvolená ponuku prijala, Brandon si rande predstavoval inak. „Bol to horor. Porušila etiku kina, z filmu som nemal nič. Krátko na to ako v sále zhasli svetlá, vybrala telefón a dvadsaťkrát do neho ťukla,“ rozhorčoval sa.

Vysmiala ho

Chlapa to naštvalo, tak sa opýtal, či si to dievča nechce vyriešiť pred kinom. „Odišla a už sa nevrátila,“ pokračuje Brandon. Nakoľko prišli jej autom, domov sa nevedel dostať ani on. Keď mu došlo, že jej zaplatil lístok na film, snažil sa ju kontaktovať, nech navalí drobné. Vysmiala ho, preto sa obrátil na súd a na mladú ženu podal žalobu. Žiada v nej, aby mu vrátila pätnásť eur, cenu vstupenky na Strážcov galaxie. V tejto snahe ho dokonca podporil aj James Gunn, spisovateľ, ktorý stojí za filmom. „Crystal si zaslúži väzenie!“ napísal na sociálnej sieti.

Dostane poukaz?

„Je to bláznivé. Telefón som mala nastavený na tichý režim. Nikoho som neobťažovala, verím, že Brandon vo svojej duši nájde mier,“ povedala dotyčná novinám American Statesman. Mobil vraj zapla najviac trikrát, pretože písala kamarátke, ktorá sa akurát pohádala s frajerom. „Brandon Vezmar ma na rande pozval,“ hnevala sa. Lístok zaplatiť odmietla. Do sporu preto vstúpil aj šéf reťazca kín, v ktorom sa udial tento srdcervúci americký príbeh. Ak muž stiahne žalobu, daruje mu poukaz v hodnote pätnásť eur.

