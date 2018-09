Nebíčko v papuľke: Upečte rodine bleskovú tortu z maku a nutely

Mak patrí k najzdravším potravinám. Dodáte ním organizmu nálož vápnika, navyše v mimoriadne chutnej podobe. Využite, že v našich končinách je povolený, v takom Taliansku ho nesmú pestovať.

Blesková torta

Na Slovensku sa však mak konzumoval odjakživa. Makové slíže sa dostali aj do ľudových pesničiek. My vám však ponúkame sofistikovanejší dezert. Výsledok je ako od profesionálneho cukrára, príprava je však veľmi jednoduchá. Na ozdobenie môžete použiť sezónne ovocie, ktoré je práve vo vrcholnej kondícii. Máme na mysli slivky, ktoré treba posekať, podusiť s troškou rumu a ozdobiť nimi vrch torty. Použiť však môžete aj hrušky, maliny alebo granátové jablká či ananás. Záleží len na vás.

Recept

120 g práškového cukru vymiešajte so šiestimi žĺtkami do peny a pridajte 140 g mletého maku. Premiešajte a opatrne pridajte sneh zo šiestich bielkov. Dajte do vymazanej a vysypanej tortovej formy a pečte asi 45 minút pri teplote 150 o C, závisí od rúry. Po upečení a vychladnutí prekrojte korpus na polovicu.

Zmiešajte 250 g mascarpone s nutellou (pomer si môžete prispôsobiť vašej chuti) a krémom naplňte tortu a potrite celý korpus. Vrch ozdobte ovocím a dajte stuhnúť do chladničky.