Neuveriteľné! Herec Liam Neeson (64) z filmu Láska nebeská sa nedokáže zamilovať!

V puberte mu v boxerskom ringu zlomili nos, ktorý je dodnes jeho charakteristickým znamením. Na šport nezanevrel, stal sa írskym juniorským majstrom a titul šampióna si udržal ďalšie tri roky. Vďaka skvelej fyzickej kondícii sa Liam Neeson preslávil najmä ako hrdina akčných filmov a historických epopejí. Zahral si s Leonardom di Capriom v Gangoch New Yorku, s Orlandom Bloomom natočil Kráľovstvo nebeské, ako neľútostný špión vystrieľal gang únoscov v trháku 96 hodín.

Obľúbené drinky hollywoodskych celebrít. Viete, na čom si pochutia?

Tragická nehoda

Hrdinovi akčných filmov je však podľa vlastných slov najbližšia postava nevlastného otca z romantickej komédie Láska nebeská. Vo filme prišiel o manželku a musel vychovávať desaťročného chlapca, ktorý sa akurát zamiloval do svojej spolužiačky. Liam sa pri tejto úlohe musel prekonávať. Šesť rokov predtým po tragickej nehode na svahu pre začiatočníkov v Kanade zomrela jeho manželka, herečka Natasha Richardsonová. „Musím viac trénovať,“ smiala sa Natasha, ktorá spadla na lyžiach, no nemala žiadne viditeľné zranenia. Skonala na krvácanie do mozgu.

Koleník ako selfie expert? Videli sme to na vlastné oči!

Nezaľúbil sa

Ír celé roky trpel a prestal sa o seba starať. Sám vychovával dvoch synov, podobnosť jeho vlastného príbehu s Láskou nebeskou ho desila a na pľaci si naň často spomínal. S Natashou žil pätnásť rokov. Po jej smrti mal pár krátkych románikov, ale žiadny vzťah z nich nevznikol. Na rozdiel od romantického filmu, kde sa napokon zaľúbil, je Liam Neeson v súkromí sám. Darí sa mu aspoň profesionálne. Tento rok si zahrá v štyroch rôznych snímkach, na plátna príde aj pokračovanie Lásky nebeskej. V amerických kinách ju po európskej premiére uvedú už o pár dní...

Zo psa baránka neurobíš, tvrdí zlý chlapec slovenského šoubiznisu Robo Mikla