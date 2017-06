Nevládala okúpať syna! Obézna Shantel Chiolová (27) sa po roku opäť pozrela do zrkadla

Mala postavu, akú jej iné ženy závideli. Pred šiestimi rokmi však pri havárii utrpela dvojnásobnú zlomeninu krku a otras mozgu. Jej auto sa na šmykľavej ceste niekoľkokrát prevrátilo. Bola noc, nemala mobilný telefón. Záchranka k nej prišla po šiestich hodinách. Niekoľko mesiacov sa nemohla hýbať. Po pôrode syna v roku dvetisíc štrnásť sa jej nechcelo variť, tak sa začala stravovať len vo fast foodoch a pila iba sladené nápoje.

Trpelo sebavedomie

Shantel Chiolová priberala a jej váha sa zastavila na neuveriteľných sto štyridsať jeden kilogramoch. „Zdalo sa mi, že som uväznená v cudzom tele. Nemala som sa rada, nenávidela som zrkadlo. Nevychádzala som z domu. Vedela som, že manžel sa hanbí, keď som kráčala po jeho boku. Obezitou trpelo aj moje sebavedomie: bála som sa odfotiť so synom, aby som sa nevidela na fotke. Za jeden rok s ním mám len dva zábery,“ opísala denníku Daily Mail manažérka ľudských zdrojov.

Operácia žalúdka

Presne pred rokom sa zdravotný stav Američanky z Idaha natoľko skomplikoval, že do jej príbehu vstúpiť lekári. „Nevtlačila som sa do sedadla lietadla a ľudia si zo mňa robili posmech. Nemohla som okúpať syna, pretože som sa k nemu nevládala skloniť. Nehrala som sa s ním na zemi, pretože už by som z nej nevstala. A keď začal chodiť, nestačila som mu,“ priznala sa mladá žena. Ako prvá prišla na rad operácia žalúdka, po ktorej Shantel znížila objem prijímaného jedla. Nasledovala diéta, cvičenie, mesiace driny a odriekania. Vyplatilo sa. Shantel za dvanásť mesiacov znížila svoju hmotnosť o neuveriteľných šesťdesiat dva kilogramov. Opäť má vysnívanú postavu a s manželom a malým synom chodí na vychádzky. A to podstatné: do zrkadla sa už pozrieť nebojí...

