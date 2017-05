FOTO Obrovská dráma v centre mesta: Prehovoril strieľajúci policajt!

Pracovníčky banky v centre Kremnice dnes zažili hororové doobedie. Krátko pred desiatou hodinou tam vošiel zamaskovaný muž so zbraňou v ruke a pýtal si od nich peniaze. Vystrašené a poriadne vystresované ženy mu ich dali.

Išli mu oproti

Lupič sa však s plnou igelitkou peňazí ďaleko nedostal. Spacifikovali ho mestskí policajti. „Prepad nám nahlásili telefonicky. Keďže naša hliadka sa práve nachádzala v neďalekých miestach, hneď sme ju na to upozornili,“ hovorí náčelník kremnickej mestskej polície Roman Brhlík.

Muži zákona vedeli, že zlodej je ozbrojený, preto si hneď nasadili nepriestrelné vesty a išli mu „oproti“. Keď ich zbadal, v panike sa otočil, vytiahol samopal a začal utekať. V priestoroch, kde neboli žiadni ľudia, ktorých by mohli ohroziť, lupiča niekoľkokrát vyzvali, aby odhodil zbraň. Keď na to nereagoval, jeden z policajtov vystrelil a zasiahol ho do stehna. „Páchateľ spadol, zbraň mu vyletela z ruky a hliadka ju zaistila. Samozrejme, zlodeja hneď nato spútali,“ opísal náčelník dramatické chvíle.



Najväčší adrenalín však prežíval policajt, ktorý strieľal. „Nie je to sranda, ale nemal som inú možnosť. Hlavne ma teší, že som si dokázal zachovať chladnú hlavu a nikomu sa nič vážne nestalo,“ povedal. „Zažili sme tu už rôzne situácie a prepady, no streľbu sme v Kremnici ešte nemali,“ dodal s tým, že je to pre neho veľká skúsenosť.

„Po zuby“ ozbrojený

Náčelník je na svojich mužov hrdý. „Vždy som vedel, že svoju prácu zvládajú výborne a teraz sa to len potvrdilo,“ pochválil ich.

Na miesto činu prišli krátko po streľbe aj štátni policajti. Zistili, že lupič Jaroslav (44) je z Ružomberka a okrem samopalu mal pri sebe aj štyri zásobníky s nábojmi a granát.

„V súvislosti s týmto prípadom začíname trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže a nedovoleného ozbrojovania,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Akú hotovosť sa mu z banky podarilo ukoristiť, sme sa však nedozvedeli.

Postreleného zlodeja previezli do žiarskej nemocnice. Potvrdil nám to jej hovorca Tomáš Kráľ. „Leží na chirurgickom oddelení a je pod policajnou ostrahou. Jeho stav je stabilizovaný,“ povedal s tým, že muža čaká prevoz do väzenskej nemocnice v Trenčíne.